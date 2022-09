Basket Le Mura Lucca ko anche nel secondo test con la corazzata Virtus Bologna

Virtus Bologna – Basket Le Mura Lucca 89-55 (29-17, 49-31 e 73-51)

VIRTUS BOLOGNA: Pasa 11, Dojkic 11, Andrè 8, Zandalasini 18, Orsili 4, Parker 18, Laksa 16 e Cinili 3 Allenatore: Ticchi

GESAM GAS E LUCE: Cappellotto, Treffers 17, Natali 3, Tulonen, Parmesani 2, Miccoli 2, Gilli, Morrison 19, Agnew 6 e Frustaci 8 Allenatore: Andreoli

Prosegue la marcia di avvicinamento del Basket Le Mura Lucca verso i primi impegni ufficiali. Le biancorosse, finalmente con il roster al completo, sono uscite sconfitte per 89-55 dal Cusb di Bologna, teatro del secondo test ravvicinato con la Virtus Bologna. Le V nere, la più accreditata rivale per togliere lo scettro di campione d’Italia al Famila Wuber Schio, hanno fatto valere il loro elevato connubio di qualità e forza fisica. Sono state quattro le bianconere andate in doppia cifra.

Dei piccoli passi in avanti vanno segnalati anche tra le fila della compagine ospite, con Treffers e Morrison migliori realizzatrici rispettivamente con 17 e 19 punti. Resta ancora tanto lavoro da fare per costruire i giusti meccanismi di gioco: non va dimenticato come Agnew, rientrata martedì scorso dagli Usa, fosse al debutto con le sue nuove compagne.

Giovedì (22 settembre) ultimo test della preseason per il Gesam Gas e Luce Lucca che ospiterà al PalaTagliate la neopromossa Bruschi San Giovanni Valdarno. Palla a due fissata alle 19.