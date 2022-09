Basket under 17, Bc Lucca sul parquet contro Piombino in cerca dell’accesso all’Eccellenza

Si parte. Domani (24 settembre), alle 17,30, la palla a due alla palestra di via Pera a Livorno. Sul parquet scenderanno il Basketball Club Lucca e la Pallacanestro Piombino per il secondo spareggio della categoria under 17 maschile. In palio: l’accesso diretto al campionato di eccellenza per la stagione 2022-23.

Per i ragazzi di coach Massimo Chiarello si tratterà del primo importante impegno della nuova stagione. I biancorossi, con venti giorni di allenamento sulle gambe, si troveranno di fronte un roster mediamente più grande, in termini di età, ma con un posizionamento simile nella stagione passata.

Sarà una partita secca: la vincente strapperà un biglietto per l’eccellenza, la perdente dovrà rimediare domenica, sempre sul campo neutro di Livorno, contro la sconfitta del primo spareggio – in programma sempre sabato, stesso palazzetto, ma alle 15.30 – tra SB Diego Bologna La Spezia e Us Pino Firenze. Il doppio risultato sfavorevole decreterà il ripiego sul campionato Gold.

Nell’ambiente lucchese l’entusiasmo è a mille: “Siamo molto cresciuti in questa preparazione – dichiara coach Chiarello – sia difensivamente che offensivamente. I ragazzi ci stanno mettendo la massima energia e devono avere la possibilità di sbagliare. Sabato, al di là delle strategie, conterà molto l’approccio mentale. A differenza del campionato, si tratterà in questo caso di affrontare uno spareggio. Quindi, immagino, nella loro testa questa partita assumerà un certo peso specifico”.

La formula degli spareggi si è imposta, quest’anno, per via del numero troppo alto di squadre iscritte al campionato eccellenza rispetto ai posti disponibili. Essendo solo 16 le formazioni ammesse per ogni girone, alcune hanno dovuto sottoporsi ad una sorta di pre-selezione per partecipare.

Il campionato vero e proprio inizierà i primi di ottobre e si articolerà in una prima fase regionale e in una seconda interregionale. Tredici le squadre già ammesse: Virtus Siena, Juve Pontedera, Abc Castelfiorentino, Etrusca Basket, Pistoia Basket, U.S. Livorno Basket, Laurenziana Basket, Pallacanestro Don Bosco, Pallacanestro 2000 Prato, Biancorosso Empoli, Pielle Livorno, Mens Sana Academy, Firenze Academy.

Questo il roster che coach Chiarello avrà a disposizione per questa stagione: Gioele Bianchi, Ugo Candigliota, Francesco Cristofani, Andrea Fanini, Giacomo Galli, Matteo Lenci, Cosimo Lucarotti, Tommaso Mariti, Marco Morellini, Thomas Pacini, Nicola Petretti, Vittorio Sebastiani, Zubin Battaglia, Andrea Brugioni, Matteo Arrabito. Preparatore: Damiano Sodini.