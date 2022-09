Bama Altopascio, successo in Coppa contro l’Us Livorno

Bama Altopascio – Us Livorno 61-56 (13-16; 30-23; 44-39; 61-56)

BAMA ALTOPASCIO: Creati F. 15, Biondi, Nannipieri 12, Bini Enabulele 2, Creati M. 2, Tarzan 3, Mandroni n.e, Lorenzi 11, Arrabito 3, Mencherini 13. All. Pistolesi

US LIVORNO: Pantosti 14, Spinelli 3, Iardella 13, Congedo 2, Artioli, Locci, Bernardini, Fiore 11, Simonetti n.e, Ghezzani 4, Del Monte 9, Bini ne. All. Mori

ARBITRI: Landi e Martini

Come ha detto coach Pistolesi nell’intervista post gara un Bama indietro rispetto alla tabella di marcia e rispetto agli avversari labronici, apparsi più rodati e in palla. Gli allenamenti a ranghi ridotti per assenze ed infortuni, con l’aggiunta di varie, e abbondanti, defezioni last minute di volta in volta, alla lunga diventano un’incudine. Situazione da normalizzare subito. Se in C Silver poteva bastare qualche “rabona” del singolo, in C Gold, già praticata per oltre un decennio dalla franchigia di via Marconi e decisamente di un altro pianeta, ci vuole molto altro.

Venendo al match, nell’umido microclima del vetusto Palabox, dove fa un caldo umido tipo palude del Mato Grosso anche se fuori è autunno pieno, sono stati 40’ all’insegna di molti errori, basse percentuali e proteste (troppe) con gli arbitri. Il Bama parte male segnando 2 punti in 5’30’’ (2-10) per poi rientrare in gara con difesa e transizione (13-19). Seconda frazione e gli attacchi altopascesi, seppur a volte conditi da un’anarchia modello “old season”, producono un fatturato sufficiente per il sorpasso (30-23). Ripresa e il Bama si attesta nei pressi della doppia cifra (44-36) ma una tripla di Iardella ricuce (44-39).

Ultima frazione e Livorno è più sul pezzo, grazie soprattutto alle seconde opportunità derivanti da tagliafuori rosablu troppo latenti. Una “tabellata” dall’arco di Iardella da il massimo vantaggio ospite (48-52). Il Bama ha il merito di difendere duro su ogni pallone, ricuce e impatta (54-54). Una tripla di Filippo Creati (57-54) da il “la” alla vittoria.

Domenica inizia il campionato e arriva la Virtus Siena, che nell’ultima di Coppa ha superato il Costone. Occorre lavorare duro nell’ultima settimana di vigilia, con, ça va sans dire, tutti presenti e superconcentrati.