Al Basket Femminile Porcari il derby di Coppa con Le Mura Spring Lucca

Le Mura Spring Lucca- Bf Porcari 46-57 (13-11; 24-30; 33-42).

BF PORCARI: Danesi 2, Fusco 2, Tessaro 17, Belfiori 4, Casentini 1, Parlanti 7, Giovacchini, Bendinelli, Marsili, Di Roma, Giusti, Bartoli 24. All.: Stefano Corda. Ass.: Francesca Salvioni.

Il Basket femminile Porcari espugna il Palatagliate di Lucca e chiude così il girone di Coppa Toscana con una prestigiosa vittoria nel derby contro le biancorosse lucchesi.

La partita inizia con le due squadre un po’ contratte e che faticano nei primi minuti a trovare con continuità la via del canestro. Il primo periodo si chiude con Lucca avanti di due lunghezze (13-11). Nel secondo periodo la partita sale di giri, con le ragazze del Basket femminile Porcari che finalmente aumentano l’intensità difensiva e grazie ad alcuni recuperi riescono a trovare canestri facili in contropiede. Le squadre vanno all’intervallo con Porcari avanti di 6 lunghezze (24-30).

La seconda parte di gara prosegue sulla falsariga di come era finito il secondo quarto, con le gialloblù decise a far proprio l’incontro e grazie ad una difesa attenta (molte le palle recuperate da capitan Belfiori) ed ai canestri di Tessaro, Parlanti e Bartoli raggiungono il massimo vantaggio sul +11 (42-31) al 29’. Qui Lucca ha un moto d’orgoglio. A cavallo tra la fine del terzo quarto e l’inizio dell’ultimo periodo Porcari si addormenta concedendo alle lucchesi rimbalzi in attacco e seconde opportunità che portano le padroni di casa a -2 (44-46) a 4 minuti dal termine.

Nei minuti finali Porcari ritrova la lucidità perduta a inizio quarto periodo e grazie ad un parziale di 11-2 porta a casa meritatamente l’incontro.

Queste le parole di coach Corda a fine partita: “Faccio i complimenti alle ragazze. Tenevamo a chiudere bene la Coppa Toscana e credo che la vittoria sia meritata. Questo risultato, ottenuto contro una squadra di serie B, deve darci grande fiducia. Dobbiamo lavorare su alcuni blackout e nella gestione dei momenti di difficoltà all’interno della partita, ma la strada intrapresa credo sia quella giusta”.

Prossimo incontro giovedì 6 in amichevole a Pistoia contro Wolf Basket, prima dell’esordio in campionato previsto per domenica 16 ottobre a Porcari contro Bellaria Pontedera.