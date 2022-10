Basketball Club Lucca – Basket Cecina 70-75 (19-14, 32-32, 53-56)

BC LUCCA: Lippi 6, Piercecchi 3, Tempestini 10, Russo 1, Succurto 1, Del Debbio 12, Barsanti, Simonetti 7, Landucci 2, Burgalassi 15, Pierini 12, Cattani 1. All. Nalin, Ass. Giuntoli

BASKET CECINA: Pellegrini, Mezzacapo, Guerrieri 14, Fattori 6, Bruni 20, Puccioni 6, Bracci 4, Pistillo, Turini 9, Pistolesi 16. All. Da Prato, Ass. Corbinelli

La corazzata ha vinto, ma non di forza. Il Cecina Basket ha fatto sua la prima di campionato e il Bcl si è dovuto piegare se pur di misura, ad un Cecina, Bruni.dipendente, un giocatore che ha rispettato appieno le aspettative, che sa come andare a canestro o come mandarci i compagni.

Il Basketball Club Lucca ha fatto un’ottima partita, spesso conducendola, segnata purtroppo dall’espulsione di Nalin, che ha inevitabilmente dato uno shock negativo alla squadra.

Primo possesso per gli ospiti e primi due punti a firma Bruni, poi raddoppia Pistolesi per lo 04. La risposta biancorossa non si fa attendere: Del Debbio da tre, Simonetti, Pierini e Tempestini per un contro break da 9-0 a tre minuti dalla sirena. Difesa, difesa, difesa, transizioni e contropiedi, questo l’ordine di scuderia che Nalin sembra aver dato ai suoi ragazzi, formula che permette al Bcl di chiudere il primo tempino sul 19-14

La partita riprende con maggior vigore, con continui ribaltamenti di fronte, fino a cinque minuti dal riposo quando il Basket Cecina riporta il naso avanti di una lunghezza: 24-25 il parziale. L’inerzia della partita è passata agli ospiti che provano a scappare portandosi avanti di tre possessi. Ospiti che grazie al bonus si portano sui liberi, allungando ulteriormente, mentre i ragazzi di Nalin vengono spesso fermati dal ferro. È Burgalassi che riaccende la miccia, infiammando il Palatagliate, con una stupenda tripla, poi è Del Debbio a dare lezioni, dagli oltre 6 metri è ancora tripla per il 32-32 di fine quarto.

Ad aprire le danze della ripresa è Pierini, poi Burgalassi regala alla sua squadra altri tre importantissimi punti per riconquistare la testa dell’incontro.

Cecina che affida a Bruni le sorti dell’incontro, che da sfoggio delle sue indiscusse doti siglando in rapida successione tre canestri. La risposta dei biancorossi non si fa attendere, ancora Burgalassi e ancora Del Debbio castigano dalla distanza gli ospiti, a cinque minuti dalla terza sirena sul tabellone si legge 46.48. A undici secondi dalla sirena il fattaccio: il Bcl rimane senza guida, l’arbitro espelle coach Nalin.

Ultimo quarto con il Bcl che dovrà scuotersi dalla doccia fredda dell’espulsione del suo allenatore e recuperare un gap di meno cinque, con Cecina che mantiene inalterata la sua pressione a tutto campo, calando leggermente ogni qualvolta Bruni va in panca a riprendere fiato.

È un finale di partita decisamente caldo con gli ospiti sempre più Bruni dipendenti che riesce a guadagnare nove lunghezze di vantaggio, mentre il Bcl sembra aver accusato l’assenza del loro coach. Poco più di due minuti al termine ed un punteggio di 63-72, Pierini accorcia a 66, poi Burgalassi a 68 con 50 secondi netti ancora da giocare. Ad uscire dal campo questa volta è Del Debbio dopo aver dato quanto aveva in corpo, reo di aver accumulato cinque falli. Lippi sui liberi accorcia ancora, ma non c’è più tempo: 70-75 il finale.