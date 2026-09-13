Basketball Club Lucca ko nel test con Golfo Piombino: basso ritmo e troppi falli per i biancorossi

Indicazioni non tutte positive per coach Evangelisti: “La cosa che mi è piaciuta di meno è che non ci dobbiamo disunire nelle difficoltà”.

Nella penultima amichevole preseason il Basketball Club Lucca è andato fino a Piombino per testare la squadra contro la Solbat Golfo Piombino.

L’inizio del match è uno di quelli che il Bcl ha già fatto vedere nei precedenti scrimmage della preseason. Questa volta però è ancora più lento del solito e si nota ancora di più in difesa: la bassa reattività porta i biancorossi, per frenare l’esuberanza dei piombinesi, a commettere molti falli, mandando Piombino in bonus dopo appena due minuti dall’inizio del match. Favori fatti a una franchigia che di favori non ne ha bisogno, mandandola in lunetta. Occasioni che molto cinicamente non si lascia scappare, sfruttando i tiri liberi per provare a scappare.

Stessa routine nel secondo quarto. Il Bcl è ancora lento e fuori ritmo, spesso si affida a soluzioni estemporanee dei singoli, ma la serata non è delle più favorevoli e le percentuali al tiro rimangono basse. Malgrado le difficoltà i ragazzi di Evangelisti riescono a rimanere in scia ai padroni di casa. Purtroppo però, i ripetuti falli commessi in difesa regalano giri in lunetta alla Solbat che va al riposo 52-37.

La ripresa pare aver rinvigorito i biancorossi, l’organizzazione in difesa è migliore e l’attacco ne trae subito giovamento.

Il Bcl recupera punti importanti arrivando al -5, nel finale di quarto riesce pure a creare buone soluzioni, guadagnandosi almeno un paio di tiri aperti dagli oltre 6 metri per provare a ribaltare il match, a negargliela, questa volta ci pensano i ferri.

La Solbat, prima che la sirena di fine quarto suoni, realizza dall’area due punti e altri due dai liberi per il 69-60.

L’ultimo periodo inizia bene per i biancorossi, vanno subito a canestro accorciando ancora, la loro spinta però si esaurisce presto.

Sono stati sufficienti 2 minuti perchè il Bcl si ritrovasse un carico di falli tale da giocare i restanti 8 minuti con Piombino di nuovo in bonus. I gialloblu pareva non aspettassero altro per alzare il ritmo del gioco e far diventare le loro incursioni in area oltremodo dolorose, i ragazzi di Evangelisti provano a tenere botta, ma una difesa ingessata dal non avere più bonus a disposizione, lascia spazi liberi che la Solbat va a riempire allungando decisamente per chiudere il match a quota 92 punti, lasciando il Bcl fermo a 78

L’amichevole con la Solbat Golfo Piombino è stata avara di indicazioni e suggerimenti lasciando coach Evangelisti, non proprio soddisfatto della prestazione: “È andata così, abbiamo iniziato molto soft, soprattutto in difesa e per questo non riuscivamo a prendere ritmo in attacco penso che le tre settimane di lavoro oggi si siano sentite, quindi va bene così, la cosa che mi è piaciuta di meno è che non ci dobbiamo disunire nelle difficoltà perché quest’anno troveremo tante difficoltà e dobbiamo essere pronti a reagire positivamente. Voglio vedere una reazione di squadra proprio nei momenti peggiori, quando non ci riesce niente bisogna che reagiamo di squadra e proviamo a fare le cose giuste.”