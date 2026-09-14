Basket femminile, il Trofeo Settembre Lucchese va a Perugia: Le Mura Spring ko
Terzo posto per il Costone Siena, che domina la manifestazione per under 13. Biancorosse sabato ai quarti di Coppa Toscana
Va in archivio anche la quarta edizione del Trofeo Settembre Lucchese, ormai consueto apripista del campionato di basket femminile di serie B, con una interessante vetrina anche sui campionati giovanili, quest’anno riservata alle under 13.
La formazione di Perugia si impone per 60-72 su Le Mura Spring nella finale della categoria senior, dopo una partita condotta fin dall’inizio, dominata anche sotto canestro (24-35 i rimbalzi) che si indirizza già dal primo quarto (9-25), grazie anche agli 11 tiri liberi realizzati sui 16 concessi. Le lucchesi hanno il merito di non mollare, arrivando fino al -6 a fine terzo quarto, per poi esaurire le energie non ancora al massimo in questa fase precampionato. Nella finalina per il terzo posto la spunta Nicobasket su Costone Siena per 63-57, con un allungo decisivo solo in chiusura di incontro, dopo ben 16 punti di vantaggio.
Costone Siena che invece domina la categoria under 13, battendo Pistoia Basket (98-8) in semifinale e Le Mura Spring (110-14) in finale.
Adesso, prima dell’inizio del campionato, spazio alla Coppa
Toscana, di cui Le Mura Spring è detentrice del titolo, che vede le ragazze del Greenlucca impegnate nel quarto di finale in programma sabato (19 settembre) alle 21 al Palatagliate, l’avversaria di turno sarà Pf Prato.