Basketball Club Lucca, imbarcata con Quarrata nell’ultimo test prima della stagione di B nazionale

Basketball Club Lucca – Basket Quarrata 49-80 (16-26, 22-38, 39-56)

Ultimo impegno preseason per il Basketball Club Lucca, che coincide con la prima vera e propria partita casalinga di questo lungo periodo di preparazione, a ormai pochissimi giorni dall’inizio della nuova avventura chiamata serie B nazionale.

L’ospite della serata è una vecchia conoscenza del Basketball Club Lucca, una franchigia con la quale i biancorossi si sono confrontati innumerevoli volte, l’ultima, ancora viva nei ricordi, due anni fa, nella finale di B interregionale che Quarrata vinse, salendo di categoria.

Con questa amichevole si riapre la stagione dei confronti con Quarrata: sarà infatti una delle squadre con la quale il Bcl dovrà fare i conti, essendo pure lei in B nazionale e nel girone B.

Palla scodellata e la partita ha inizio, gli ospiti vanno subito a segno, mentre al Bcl occorrono un po’ di minuti per realizzare il primo canestro. È un inizio di quarto complicato per i ragazzi di Evangelisti: a una difesa non attenta si vanno ad aggiungere difficoltà nel trovare spazi per attaccare il canestro, né da sotto né dalla distanza, con l’evidente conseguenza di chiudere il primo quarto sul 15-26.

Il secondo quarto prosegue sulla falsariga del primo, il Bcl, come già successo a Piombino, esaurisce il bonus dopo appena due minuti, mandando in lunetta i ragazzi di Barsotti. La situazione in campo per i biancorossi diventa sempre più complicata, il parziale di fine primo quarto, 6-12, rende ancora più marcata la difficoltà che il Bcl ha nel fronteggiare Quarrata.

Come si ripetesse un copione scritto, nel terzo quarto i biancorossi sembrano rinascere, un po’ come era avvenuto pochi giorni fa con il Golfo Basket Piombino. È un terzo quarto giocato alla pari, iniziano a entrare le triple e si iniziano a vedere azioni più incisive e ben finalizzate, a tratti anche dimostrando superiorità di gioco, evidenziata bene dal parziale che, seppur negativo, 17-18, rende merito all’impegno messo.

L’ultimo quarto si apre con la speranza di rivedere le grandi rimonte dello scorso anno, il numeroso pubblico presente si è ormai accalorato e spinge la squadra. Il campo però sentenzia ben altro, Quarrata spinge forte, corre, è decisamente più veloce e lucida del Bcl. Ai biancorossi non resta altro che provare a limitare i danni, ma sembra essere diventata un’impresa titanica.

Il finale non lascia alcun dubbio su come sono andate le cose, 49-80, una sconfitta, seppur in un’amichevole, tale da non riuscire a scovarne nella memoria a lungo termine una simile.

Critico coach Evangelisti, che fa una disamina di quanto si è visto in campo senza fare sconti e con le idee chiare su come ripartire: “Questa amichevole sicuramente ci insegna molto, ci insegna qual è il livello di questo campionato, l’intensità che bisogna mettere o a cui bisogna essere pronti. Direi decisamente che stasera non ci siamo stati, ci hanno aggredito dal primo minuto, abbiamo sofferto tutte le situazioni. Si tratta solo di capire questo, allenarci in questo modo ogni giorno per riuscire a raggiungerlo anche noi, il livello che questa categoria chiede, altrimenti sarà difficile competere con la maggior parte di queste squadre, quindi niente, è un insegnamento, una lezione, da martedì testa bassa e lavorare”.