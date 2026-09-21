Final four di Coppa Toscana, prende corpo la stagione agonistica de Le Mura Spring Lucca

La stagione agonistica del Greenlucca riparte direttamente dalle Final four di Coppa Toscana. Un debutto anticipato e subito di alto livello per le ragazze lucchesi, che hanno conquistato l’accesso alla fase finale dopo la rinuncia della Pallacanestro Femminile Prato a disputare i quarti di finale. Le Mura Spring Lucca si presentano all’appuntamento da campionesse regionali in carica, forti del successo ottenuto nella passata stagione proprio a Siena. Lo scorso anno le lucchesi superarono in semifinale le padrone di casa del Costone Siena, per poi imporsi in una combattuta finale sulla Firenze Academy e mettere così in bacheca la Coppa Toscana.

A fare da cornice alle Final four sarà il Palatagliate di Lucca, che sabato 26 e domenica 27 settembre ospiterà le tre sfide decisive per l’assegnazione del trofeo. Le semifinali sono in programma sabato alle 17,30 e alle 20,30, mentre la finalissima si giocherà domenica alle 18.

Gli accoppiamenti, determinati sulla base del ranking maturato nello scorso campionato, vedranno il Le Mura Spring Lucca affrontare il Golfo Piombino nella prima semifinale. Nell’altra sfida, la Firenze Academy se la vedrà con il Nicobasket Ponte Buggianese. Tre partite che metteranno subito alla prova il lavoro svolto in preseason e offriranno le prime indicazioni sullo stato di forma delle quattro formazioni. Ma le Final four non saranno soltanto basket giocato.

Il programma della manifestazione sarà infatti arricchito da una serie di iniziative dedicate alla formazione e alla promozione della pallacanestro femminile. La mattinata di sabato sarà dedicata ai clinic organizzati da Fip Toscana, in programma dalle 10,45 alle 12 e dalle 12 alle 13,30. Relatori saranno Luca Andreoli e Giovanni Lucchesi, coach del Settore squadre nazionali, con la partecipazione delle atlete toscane inserite nei monitoraggi delle categorie under 19 e under 14.