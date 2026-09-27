Basketball Club Lucca, l’attesa è finita: a Siena l’esordio nel campionato di B nazionale

Basketball Club Lucca, da oggi si fa sul serio. Inizia il campionato di B Nazionale.

Una stagione lunga, difficile e tortuosa che il Basketball Club Lucca si troverà ad affrontare, cercando di adeguarsi il prima possibile al livello di intensità delle partite che la categoria superiore richiede. Per ironia della sorte il primo match della stagione è tra due neopromosse, l’avversario sarà la franchigia contro la quale il Bcl, vincendo, ha conquistato la promozione in B Nazionale. Allora si chiamava Note di Siena Mens Sana, mentre oggi il suo nome è Sendero Mens Sana Basketball.

Sia i senesi che il Bcl in questa estate sono andati in cerca di rinforzi per affrontare al meglio la nuova stagione. Per Lucca sono arrivati: Balducci, Cortellino, Colussa, Pittana e Seck, sostituendo Olivieri con coach Marco Evangelisti. Per i senesi sono stati ingaggiati Caversazio, un’ala di 2 metri con una grande esperienza in B, poi Battistini un’ala grande dalla A2, poi ancora due giovani, Zedda come play e Cecchi come esterno e infine Jarvi, una guardia finlandese di 193 cm. Rinforzi importanti che hanno irrobustito la già importante ossatura della squadra: è rimasto invece al suo posto coach Vecchi

Un primo match che inizia con questi presupposti: in trasferta, contro la squadra con la quale i biancorossi hanno lottato tutto l’anno, contro la quale si è chiusa la stagione in un’apoteosi di pubblico al Palatagliate, negando in finale alla Mens Sana l’accesso alla B nazionale costringendola agli esami di riparazione.

Tanti e tali presupposti danno certezza che la partita sarà di quelle super toste, con l’adrenalina a mille, di quelle che non concederanno un solo minuto di tregua.

Ambedue sono uscite sconfitte dall’ultima amichevole della preseason, due percorsi però differenti: quello dei senesi ha regalato qualche vittoria in più, mentre quello del Bcl lo ha visto soffrire le avversarie, più del dovuto, specialmente l’ultima amichevole con Quarrata. Vero anche, che il Bcl sta giocando senza Seck, uno dei suoi migliori acquisti che in difesa e sui rimbalzi potrebbe fare molta differenza. Ma non solo lui: altri giocatori non sono in perfetta forma, come Dubois, che dovrà saltare la prima di campionato.

Una situazione che dovrebbe normalizzarsi o per meglio dire, andare a regime tra qualche settimana, purtroppo però il campionato inizia adesso e a coach Evangelisti non resta che inventarsi soluzioni tampone, confidare in una resa di oltre il 100 per cento dei ragazzi in salute e naturalmente stringere i denti.