Le Mura Spring ko in semifinale di Coppa Toscana femminile: il trofeo va a Piombino

Quest’anno se lo aggiudica Basket Golfo Piombino con una convincente vittoria ancora contro la squadra fiorentina. Finisce 74-81 con le piombinesi che conducono dall’inizio, rintuzzando tutti i tentativi di rientro delle ragazze del capoluogo regionale. Nelle semifinali Golfo aveva avuto la meglio sulle padrone di casa del Greenlucca, alle prese con l’affollamento dell’infermeria, per 47-54 in una partita equilibrata, ma con le lucchesi sempre dietro di un paio di possessi per tutta la gara. Firenze invece era approdata alla finalissima dopo aver superato Nicobasket Ponte Buggianese per 63-43, risultato maturato solo nell’ultimo quarto con un parziale di 21-6.