Le Mura Spring ko in semifinale di Coppa Toscana femminile: il trofeo va a Piombino
Le gare al Palatagliate: la formazione del Golfo ha vinto contro il Firenze Basket Academy. Il vicesindaco Barsanti alle premiazioni
Le Mura Spring non riesce a difendere il titolo delle Coppa Toscana femminile – Trofeo Lorenzo Lunghi vinto lo scorso settembre a Siena con una finale al cardiopalma contro Firenze Basket Academy.
Quest’anno se lo aggiudica Basket Golfo Piombino con una convincente vittoria ancora contro la squadra fiorentina. Finisce 74-81 con le piombinesi che conducono dall’inizio, rintuzzando tutti i tentativi di rientro delle ragazze del capoluogo regionale. Nelle semifinali Golfo aveva avuto la meglio sulle padrone di casa del Greenlucca, alle prese con l’affollamento dell’infermeria, per 47-54 in una partita equilibrata, ma con le lucchesi sempre dietro di un paio di possessi per tutta la gara. Firenze invece era approdata alla finalissima dopo aver superato Nicobasket Ponte Buggianese per 63-43, risultato maturato solo nell’ultimo quarto con un parziale di 21-6.
Hanno partecipato alla cerimonia finale di premiazione il consigliere del direttivo di Fip Toscana Carlo Criseo ed il vicesindaco ed assessore allo sport Fabio Barsanti.