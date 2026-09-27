L’under 17 del Basket Femminile Porcari conquista il Torneo dell’Ottantesimo a Savona

Prima uscita stagionale e subito un trofeo per il gruppo under 17 del Basket Femminile Porcari , protagonista sabato (26 settembre) a Savona del Torneo dell’Ottantesimo , organizzato dalla Cestistica Savonese per celebrare gli 80 anni di attività della storica società ligure.

Una giornata di sport che ha visto le gialloblù chiudere il torneo al primo posto, al termine di due partite che hanno segnato l’inizio del nuovo percorso stagionale.

In mattinata, Porcari ha superato la Cestistica Spezzina con un netto 88-26, conquistando l’accesso alla finale del pomeriggio. Di fronte, proprio le padrone di casa della Cestistica Savonese, per una sfida decisamente più equilibrata e combattuta. Le ragazze di Porcari hanno saputo mantenere il controllo della gara fino al termine, conquistando il trofeo con il punteggio di 73-50.