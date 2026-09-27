Sconfitta amara e sul filo di lana all’esordio in B nazionale per il Basketball Club Lucca
Ko nell’ultimo quarto al termina di una partita combattutissima sul parquet della Mens Sana Siena, acerrima rivale dello scorso anno
Mens Sana Siena – Basketball Club Lucca 83-81 (23-25, 42-45, 62-66)
MENS SANA SIENA: Cerchiaro, Battistini 24, Jarvi 23, Jokic, 12, Zedda 4, Pillepich ne, Pannini, Perin 5, Calviani ne, Cecchi 7, Yarbanga, Caverzasio 7.
BASKETBALL CLUB LUCCA: Valentini 6, Drocker 21, Simonetti 10, Balducci 9, Trentin 4, Pittana 11, Barsanti 3, Del Debbio 6, Colussa 4, Pierini ne, Seck 6, Corbellino ne. All.: Evangelisti
Matura nell’ultimo quarto la sconfitta nella prima giornata di campionato di serie B.
Sconfitta amara e sul filo di lana per il Basketball Club Lucca, che cede per 83-81 sul parquet della Sendero Mens Sana Siena dopo una battaglia intensa e risolta soltanto nei secondi finali. Una prestazione generosa e di grande carattere per la formazione lucchese, capace di rimanere sempre agganciata al match e di ribattere colpo su colpo alle fiammate dei padroni di casa.
L’avvio di gara vede Lucca approcciare con determinazione sul piano dell’intensità, trascinata dai canestri di Gian Marco Drocker e dalle giocate sotto canestro di Andrea Simonetti. La Mens Sana risponde alzo zero appoggiandosi all’esperienza di Battistini e alla verve di Jarvi, chiudendo i primi dieci minuti di gioco sul 23-25 a favore dei biancorossi.
Nel secondo quarto sale la pressione dei senesi, che cercano la spallata sfruttando i viaggi in lunetta e qualche disattenzione difensiva dei ragazzi del Bcl. Lucca però non sbanda: trova linfa dalle triple di Del Debbio e dalle iniziative di Pittana e Balducci, andando al riposo lungo avanti di tre punti sul 42-45.
Al rientro dagli spogliatoi l’equilibrio regna sovrano. Le difese alzano il muro e la gara si fa ancora più fisica: Seck e Simonetti combattono con le unghie nel pitturato, mentre Valentini e Colussa orchestrano la manovra offensiva lucchese. Siena prova a scappare con i canestri pesanti di Caversazio e Jokic, ma la truppa di coach e compagni risponde presente piazzando i colpi del controsorpasso, fissando il punteggio sul 62-66 al 30′.
Gli ultimi dieci minuti sono un autentico thriller dal cardiopalma. Lucca tenta di tenere in mano l’inerzia del match ma Siena non molla un centimetro, trovando con Battistini e Jarvi le giocate chiave per ribaltare nuovamente il risultato. A pochi secondi dalla sirena il tabellone recita 83-80: Pittana fa 1/2 dalla lunetta ricucendo a -2, ma sulla preghiera finale dall’arco di Drocker arriva la stoppata di Cerchiaro che sigilla la contesa e regala il successo ai senesi.
In casa Bcl resta il rammarico per un finale amaro, ma anche la consapevolezza di aver disputato una gara di alto livello su un campo ostico, dimostrando compattezza, coesione e grandi margini di crescita per i prossimi impegni di campionato.