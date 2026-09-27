Sconfitta amara e sul filo di lana all’esordio in B nazionale per il Basketball Club Lucca

Mens Sana Siena – Basketball Club Lucca 83-81 (23-25, 42-45, 62-66)

MENS SANA SIENA: Cerchiaro, Battistini 24, Jarvi 23, Jokic, 12, Zedda 4, Pillepich ne, Pannini, Perin 5, Calviani ne, Cecchi 7, Yarbanga, Caverzasio 7.

BASKETBALL CLUB LUCCA: Valentini 6, Drocker 21, Simonetti 10, Balducci 9, Trentin 4, Pittana 11, Barsanti 3, Del Debbio 6, Colussa 4, Pierini ne, Seck 6, Corbellino ne. All.: Evangelisti

Matura nell’ultimo quarto la sconfitta nella prima giornata di campionato di serie B.

Sconfitta amara e sul filo di lana per il Basketball Club Lucca, che cede per 83-81 sul parquet della Sendero Mens Sana Siena dopo una battaglia intensa e risolta soltanto nei secondi finali. Una prestazione generosa e di grande carattere per la formazione lucchese, capace di rimanere sempre agganciata al match e di ribattere colpo su colpo alle fiammate dei padroni di casa.

L’avvio di gara vede Lucca approcciare con determinazione sul piano dell’intensità, trascinata dai canestri di Gian Marco Drocker e dalle giocate sotto canestro di Andrea Simonetti. La Mens Sana risponde alzo zero appoggiandosi all’esperienza di Battistini e alla verve di Jarvi, chiudendo i primi dieci minuti di gioco sul 23-25 a favore dei biancorossi.

Nel secondo quarto sale la pressione dei senesi, che cercano la spallata sfruttando i viaggi in lunetta e qualche disattenzione difensiva dei ragazzi del Bcl. Lucca però non sbanda: trova linfa dalle triple di Del Debbio e dalle iniziative di Pittana e Balducci, andando al riposo lungo avanti di tre punti sul 42-45.

Al rientro dagli spogliatoi l’equilibrio regna sovrano. Le difese alzano il muro e la gara si fa ancora più fisica: Seck e Simonetti combattono con le unghie nel pitturato, mentre Valentini e Colussa orchestrano la manovra offensiva lucchese. Siena prova a scappare con i canestri pesanti di Caversazio e Jokic, ma la truppa di coach e compagni risponde presente piazzando i colpi del controsorpasso, fissando il punteggio sul 62-66 al 30′.

Gli ultimi dieci minuti sono un autentico thriller dal cardiopalma. Lucca tenta di tenere in mano l’inerzia del match ma Siena non molla un centimetro, trovando con Battistini e Jarvi le giocate chiave per ribaltare nuovamente il risultato. A pochi secondi dalla sirena il tabellone recita 83-80: Pittana fa 1/2 dalla lunetta ricucendo a -2, ma sulla preghiera finale dall’arco di Drocker arriva la stoppata di Cerchiaro che sigilla la contesa e regala il successo ai senesi.