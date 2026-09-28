Porcari, festa al Palacavanis: la Ludec presenta la stagione 2026/2027

Pubblico delle grandi occasioni quello che ieri (27 settembre) ha gremito il Palacavanis di Porcari per l’inaugurazione della stagione agonistica 2026/2027 della Ludec, società sportiva attiva da anni nel basket maschile, che oggi si è presentata di fronte a familiari, amici e amanti della palla a spicchi con i suoi 185 atleti divisi in 12 squadre e tutto lo staff tecnico.