Porcari, festa al Palacavanis: la Ludec presenta la stagione 2026/2027
Presentati i 185 atleti e le 12 squadre della società di pallacanestro. Ha partecipato anche l’amministrazione comunale porcarese
Pubblico delle grandi occasioni quello che ieri (27 settembre) ha gremito il Palacavanis di Porcari per l’inaugurazione della stagione agonistica 2026/2027 della Ludec, società sportiva attiva da anni nel basket maschile, che oggi si è presentata di fronte a familiari, amici e amanti della palla a spicchi con i suoi 185 atleti divisi in 12 squadre e tutto lo staff tecnico.
La nuova stagione ormai alle porte vedrà gli atleti della Ludec impegnati in tutte le competizioni giovanili e una prima squadra che affronterà il campionato di Divisione Regionale 3.
Molto attivo da anni anche il settore del mini basket, nel quale bambini da 3 anni in su, accompagnati da uno staff qualificato, continueranno il percorso di crescita e di avvicinamento alla pallacanestro.
Presente all’evento anche l’amministrazione comunale di Porcari con il sindaco, Leonardo Fornaciari, la vice, Roberta Menchetti, le consigliere, Susy Rovai e Serena Toschi, che hanno salutato tutti i presenti ed hanno sottolineato come la Ludec ormai rappresenti una realtà molto consolidata a livello territoriale nell’ambito della pallacanestro maschile.
Durante l’evento sono state anche premiate le squadre che nella stagione precedente hanno conseguito obiettivi agonistici di rilievo.