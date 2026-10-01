Bieffe Porcari: le under 17 aprono la stagione alzando un trofeo in Liguria

Due partite e due successi: comincia con un trofeo la stagione delle under 17 del Bieffe Porcari. Le gialloblù hanno conquistato a Savona il Trofeo dell’Ottantesimo, organizzato dalla Cestistica Savonese per festeggiare gli ottant’anni di attività della società ligure.

Nel primo incontro Porcari ha battuto la Cestistica Spezzina per 88-26, guadagnando il pass per la finale del pomeriggio contro le padrone di casa. Una sfida più combattuta, nella quale le ragazze del Bieffe hanno saputo gestire la gara e imporsi con il punteggio di 73-50, assicurandosi il primo posto.

“Alle ragazze, allo staff e a tutta la società vanno le congratulazioni dell’amministrazione comunale – commenta il sindaco, Leonardo Fornaciari –. È un risultato che porta il nome di Porcari fuori dai confini regionali e premia l’impegno di una realtà che offre alle nostre giovani occasioni importanti per crescere attraverso lo sport. Dietro una vittoria ci sono allenamenti, costanza e il sostegno delle famiglie: un lavoro quotidiano che merita di essere riconosciuto”.

La trasferta è stata anche un’occasione per ritrovarsi dopo la pausa estiva e tornare a condividere tempo ed esperienze, dentro e fuori dal campo. Tra basket, mare e momenti di svago, il gruppo ha inaugurato il nuovo percorso sportivo rafforzando i legami tra le giocatrici.