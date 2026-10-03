Basketball Club Lucca, al Palatagliate arriva la corazzata Montecatini: entrambe sono in cerca di riscatto

I termali hanno giocato a lungo al Palatagliate le loro sfide interne: è una sfida che ha più del sapore del derby

Prima o poi doveva accadere, ma tanto vale togliersi subito il dente. La partita con la Fabo Montecatini lega benissimo con la metafora del dente: i termali sono una squadra destinata ai piani alti di classifica, lo dicono la loro storia e quanto è accaduto nei recentissimi campionati. Una vera e propria corazzata che ha fatto vedere i sorci verdi a molte franchigie, ottenendo risultati strepitosi.

Però anche loro, come è accaduto al Bcl nella prima di campionato, non sono riusciti a centrare il risultato, anzi non sono proprio mai riusciti ad entrare in partita. Una situazione davvero poco congeniale alla struttura della Fabo Herons che senza ombra di dubbio frustrazione e rabbia. E qui si torna alla metafora del dente da togliere: per il Bcl affrontare i cugini di Montecatini che sul piano dei valori in campo sono forse al di sopra di un campionato di B nazionale è di per sè un’impresa titanica, figuriamoci dopo la sconfitta casalinga ad opera della Solbat Golfo Piombino.

Gabrielli e i suoi ragazzi si presenteranno al Palatagliate con il coltello tra i denti, agguerriti e decisi a riscattarsi, ovviamente a spese del Bcl. Per i rossoblù, poco conterà che la partita venga considerata, come da calendario, in trasferta, tanto è stato il tempo in cui gli Herons hanno giocato a Lucca che ormai il Palatagliate è da loro visto come casa.

In casa del Bcl ad onor del vero non c’è tutta questa apprensione per l’indigesto ospite che si presenterà al Palatagliate: i ragazzi di Evangelisti provengono anch’essi da una sconfitta nella prima di campionato, due punti persi negli ultimi due minuti di gara, dopo aver dominato per i restanti 38 minuti. Una partita condotta in vantaggio per oltre tre quarti del match con margini da +14, ma anche infarcita da qualche errore di troppo.

La settimana appena trascorsa è infatti servita a rivedere cosa non è andato e correggerlo, ha poi permesso ad un paio di ragazzi tornati da Siena malconci di recuperare, Magaye ha potuto finalmente fare una prima intera settimana di lavoro in campo insieme ai compagni. Un lavoro importante improntato più che al lato tecnico a far crescere l’affiatamento del gruppo e una migliore intesa nelle azioni di gioco.

Coach Evangelisti non fa previsioni, ma ha ben chiaro cosa avverrà in campo: “Montecatini è una squadra sicuramente fatta per stare nella parte alta della classifica, ma noi dobbiamo affrontarla come dobbiamo affrontare tutte le partite, cioè ogni domenica per noi è una finale. abbiamo lavorato bene in settimana, abbiamo cercato di alzare un po’ il ritmo di gioco. La situazione diciamo infortuni sta migliorando sempre di più, Seck si è allenato tutta la settimana, ma purtroppo Dubois è ancora è fuori, probabile si riesca a recuperarlo nella prossima settimana. Molto bene tutti gli altri che sono cresciuti sia a livello atletico che fisico, quindi sarà una battaglia per noi, sarà una partita importante come del resto le sono tutte.”