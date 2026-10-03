Esordio con l’infermeria piena per Le Mura Spring: c’è Firenze Basket Academy

Come nella scorsa stagione, sarà ancora il Firenze Basket Academy a tenere a battesimo il campionato del Greenlucca. Un esordio tutt’altro che semplice per le ragazze lucchesi, chiamate subito ad affrontare una delle formazioni più ambiziose della serie B femminile toscana. Rispetto a dodici mesi fa, però, il confronto arriva senza il prequel della Coppa Toscana. Le due squadre, infatti, non si sono incrociate nella fase finale della competizione regionale: entrambe sono state fermate dal Golfo Piombino, più avanti nella preparazione e capace di imporsi prima in semifinale e poi in finale.

Firenze resta comunque un’avversaria di assoluto rispetto. La formazione fiorentina può contare su un gruppo di giovani che gioca insieme da diversi anni, impreziosito dall’esperienza di alcune senior come Laura Reani, Marta Ponzecchi e Marta Rossini, quest’ultima al momento ferma ai box.

Un impianto già competitivo, ulteriormente rinforzato in estate con l’arrivo dell’ex Prato Giulia Sautariello e dell’ala classe 2004 Giorgia Mini, approdata a Firenze dalla Pink Terni dove nella passata stagione ha viaggiato a 17,8 punti di media a partita.

Il Greenlucca, invece, arriva alla prima giornata con la coperta decisamente corta. Alle lungodegenti Evangelista, Chiti, Bona, Stoichkova e Capodagli si sono aggiunte, nel corso delle final four, anche Maffei, Rinaldi, Geremei e Dianda, tutte alle prese con risentimenti muscolari ai femorali, andando ad allungare una lista che in questo momento rappresenta il principale ostacolo sulla strada delle lucchesi.

Lo staff medico ha fatto il punto della situazione a inizio settimana, valutando le condizioni delle giocatrici e la possibilità di recuperare almeno qualche elemento. Le decisioni definitive arriveranno soltanto a ridosso della gara, quando sarà più chiaro chi potrà effettivamente essere a disposizione e chi dovrà invece rimandare l’esordio in campionato.

Insomma, il primo pallone della stagione arriva subito con una doppia sfida per il Greenlucca: affrontare una delle squadre più attrezzate del girone e, contemporaneamente, trovare soluzioni a una situazione di emergenza che ha ridotto all’osso le rotazioni.

Un debutto tutt’altro che morbido. Ma il campionato, si sa, non aspetta nessuno.

“Le final four ci hanno lasciato una grande voglia di riscatto – commenta coach Pistolesi – e lo stesso sarà per Firenze. Sarà quindi una partita molto intensa, anche perchè questa formula senza playoff non permette passi falsi a chi ha ambizione di restare al vertice. Noi abbiamo cercato di prepararci al meglio nonostante i vari contrattempi fisici, dovremo mettere in campo una prestazione migliore rispetto all’ultima contro Piombino, cercando di alzare la qualità delle giocate e l’attenzione nel portar palla”.