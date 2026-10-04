Esordio amaro per Le Mura Spring: ko al Palatagliate con Firenze Basket Academy

Greenlucca Le Mura Spring – Firenze Basketball Academy 59-62 (16-15; 24-34; 39-46)

LE MURA SPRING: Rinaldi* 5, Giangrasso 2, Ceccarini* 15, Dianda* 13, Bona 6, Valentino* 8, Michelotti G. n.e., Geremei, Cinquemani n.e., Maffei* 10, Michelotti, Evangelista n.e.

All. Pistolesi ass. Mercogliano.

FIRENZE BASKETBALL ACADEMY: Scartezzini n.e., Montesi* 3, Reani* 7, Vecchini 7, Ponsecchi, Calviani 3, Rossi* 6, Sautariello* 8, Tenerani, Caorsi n.e., De Luca 3, Mini 25.

All. Corsini, ass. Gemmi.

ARBITRI: Marco Mattiello di Buggiano e Duccio Gallerini di Sesto Fiorentino.

LUCCA – Niente da fare per le ragazze del Greenlucca nella prima di campionato contro Firenze in una partita che sembrava recuperata, ma che poi è sfuggita negli ultimi secondi. La stagione è ancora lunga, ma la formula del campionato senza playoff non permette a questo punto ulteriori passi falsi.

Dopo una serie di schermaglie improduttive, la prima ad iscriversi a referto è Mini (0-2) persa completamente dalla difesa di casa. Valentino impatta dalla media dopo un extrapossesso (2-2), ma Sautariello punisce ancora su una delle innumerevoli palle perse in questo avvio di gara (2-4). Dianda ancora per il pari dopo azione personale in arresto e tiro all’altezza della lunetta (4-4). I liberi di Maffei portano avanti le lucchesi (6-4), ma Sautariello prima su palla regalata dalla difesa (6-6), poi in contropiede (6-8) ribalta a favore di Firenze, facendo chiamare la sospensione da coach Pistolesi. Al rientro Dianda con una bella veronica da sotto (8-8), poi Mini implacabile dalla lunetta per il nuovo vantaggio ospite (8-10). Giro pieno ai liberi anche per Dianda (10-10), poi Mini due punti su extrapossesso and one (10-13). Rientra in campo Bona dopo l’operazione al ginocchio di luglio e si fa subito sentire con due liberi (12-13) e due punti spalle a canestro (14-13). Dopo il centro di De Luca (14-15), Giangrasso batte la sirena dalla media su assist di Bona (16-15).

Secondo quarta, subito Bona da sotto su assist di Ceccarini (18-15), poi Mini su altra palla persa da Lucca (18-17). Un libero su due a testa per Calviani e Ceccarini (19-18), poi Calviani e Mini in un amen danno il via ad un break ospite (19-22), che prosegue ancora con Mini (19-24) e con la tripla di Rossi ancora su una palla persa cass (19-27) che fa chiamare il secondo minuto a coach Pistolesi. Dianda su assist di Rinaldi cerca di fermare l’emorragia, non mette però il supplementare (21-27). Ancora Mini da due (21-29), poi uno su due di Dianda per il nuovo fallo tecnico su ripartenza (22-29). Reani su scarico di Mini (22-31), Ceccarini in arresto e tiro (24-31), chiude la tripla di Reani con la sirena che suona mentre la palla è in parabola (24-34).

Il terzo quarto parte molto brillante, subito Rinaldi dall’angolo dedtro su assist di Bona (27-34), poi in poco più di due minuti l’ineluttabile Mini in contropiede (27-36) e dalla media (27-38) per il massimo vantaggio ospite, Ceccarini da destra oltre l’arco su assist di Bona (30-38), Rossi centrale (30-41) ed ancora Ceccarini da destra, stavolta su assist del capitano (33-41). Dopo un libero di De Luca (33-42), Dianda in terzo tempo di forza (35-42) apre un break casa con Valentino dalla media liberata da Maffei (37-42) e Rinaldi piede perno che riporta le padrone di casa ad un possesso di svantaggio (39-42). Ma nell’ultimo giro di lancette prima della sirena due liberi di Vecchini (39-44) ed una disattenzione su Mini riportano consistenza al vantaggio ospite (39-46).

Ultima frazione, Maffei da sotto su assist di Michelotti (41-46) e poi dalla sua mattonella in jump fa chiamare il timeout a coach Corsini (43-46). Firenze si aggrappa alla partita con i tiri liberi (saranno 9/10 in questo quarto) di Montesi (43-48) ed il canestro di Mini (43-50), Lucca ci prova ancora con Valentino da sotto su rimbalzo (45-50) e spalle a canestro (47-50). Vecchini tenta di far scappare Firenze con due liberi (47-52) e una tripla (47-55), i due liberi di Sautariello riportano addirittura il vantaggio di Firenze in doppia cifra (47-57) al sesto minuto. Ma non è ancora finita, Maffei su palla rubata in ripartenza (49-57), Ceccarini in azione personale (51-57), in arresto e tiro (53-58) ed in terzo tempo (55-58) ed ancora Maffei su palla rubata riaprono la gara ad un minuto e 26 secondi, riportando Lucca ad una incollatura (57-58). Dopo il timeout ospite, Lucca riconquista palla per un fallo in attacco su Ceccarini a 1 minuto e due secondi. Dianda da sotto in veronica fa mettere il naso avanti a Lucca (59-58) a 35 secondi. Reani dimenticata in area per il controsorpasso (59-60) a 20 secondi. Azione decisiva, vengono fischiati passi a Ceccarini nella tonnara sotto il canestro ospite a 6 secondi. Fallo su Mini per recupero possesso a 4 secondi, che però capitalizza i due liberi (59-62). Non riesce Lucca ad andare al tiro, vince Firenze.

“Sconfitta che lascia l’amaro in bocca – commenta coach Pistolesi – perchè potevamo iniziare bene il campionato. Potevamo vincerla però dovevamo avere un altro approccio, non si può pensare di iniziare questo tipo di gare, con avversarie di questo livello con l’atteggiamento che abbiamo avuto nei primi venti minuti. Poi quando vai sotto con squadre di questo valore si fa tanta fatica a riprendere la partita. Poi ci sta che l’episodio finale giri storto e la perdi. Di questa partita prendiamo di buono il post intervallo, quando la squadra ha dimostrato quello che vale ed ha fatto vedere dei miglioramenti rispetto alla prededente partita con Piombino.”