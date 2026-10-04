Non decolla la stagione del Basketball Club Lucca: netto ko al Palatagliate

Basketball Club Lucca – Fabo Herons Montecatini 49-69 (10-12, 22-37, 32-58)

BASKETBALL CLUB LUCCA: Balducci 3, Pittana 9, Barsanti, Del Debbio ne, Colussa 5, Valentini 9, Drocker 14, Seck 4, Trentin, Simonetti 5, Pierini ne, Cortellino ne

FABO HERONS MONTECATINI: Pillastrini 9, Ruggiero 3, Gravaghi 13, Pascarella, Ticà, Buendia 7, Giacomini 3, Tsetserukou 16, Sgobba 12, Maglietti 1, Dell’Uomo 5, Casoni ne

Il Basketball Club Lucca cade per 69-49 con la corazzata Montecatini che dimentica il ko dell’esordio e controlla la gara da quando trova il sorpasso, intorno al quarto minuto del primo quarto. Dopo il 5-6 firmato da Tsetserukou il vantaggio non cambia più di mano.

Lucca parte meglio: Drocker apre con due punti e poi, su assist di Trentin, segna la tripla del 5-1. Giacomini da tre riporta sotto Montecatini (5-4), Tsetserukou completa il sorpasso e i liberi di Pillastrini valgono il 5-10. Colussa riavvicina con una tripla (8-10), ma Buendia dall’arco e Gravaghi in area chiudono il quarto sul 10-18, con Lucca ferma a 10 negli ultimi minuti.

Nel secondo quarto i padroni di casa… anzi, la squadra di Lucca prova a rientrare con Valentini e Pittana, fino al 22-29. Montecatini risponde con un parziale di 8-0: un canestro da due e una tripla di Gravaghi, poi la tripla di Sgobba a pochi secondi dall’intervallo, per il 22-37.

Il terzo quarto indirizza la sfida. Tsetserukou, Dell’Uomo e Sgobba allungano, e il massimo vantaggio di 28 punti arriva sul 28-56. Lucca resta ferma a 28 per più di cinque minuti, fino al canestro di Valentini. Si chiude sul 32-58.

Nell’ultimo quarto Lucca vince 17-11 il parziale ma serve solo per rendere meno pesante il passivo. Drocker segna due triple consecutive, entrambe su assist di Valentini, e porta i suoi sul 40-58. Montecatini ristabilisce le distanze con i liberi di Ruggiero, un canestro di Gravaghi e uno di Sgobba. Poi arriva la schiacciata di Tsetserukou, su assist di Gravaghi, che vale il 43-66. Pittana e Colussa firmano gli ultimi canestri di Lucca, mentre l’ultimo di Montecatini è ancora di Gravaghi (49-69).

Tra gli ospiti il miglior realizzatore è Tsetserukou con 16 punti (5 su 7 da due e 6 su 8 ai liberi), seguito da Gravaghi, che aggiunge 12 rimbalzi ai 13 punti, e da Sgobba con 12. Giacomini distribuisce 9 assist. Per Lucca il migliore è Drocker con 14 punti (3 triple su 4 e 3 liberi su 3); Valentini e Pittana ne mettono 9 a testa, con Valentini che aggiunge anche 6 rimbalzi.