Bcl Lab ko all’esordio con la Juve Pontedera dopo una gara di grande intensità

Juve Pontedera – Bcl Lab 93-90 (26-21 ; 46-54; 73-71)

BCL LAB: Cattani 29; Franceschi 12; Gallo 4; Badalassi 10; Magrini 3; Succurto 11; Balducci 10; Di Paolo 4; Genovali 7; Massagli ne; Mannini ne; Martini ne. All. Ierardi. Ass. Ricci e Tardelli

Al termine di una gara ad alta tensione agonistica, il Bcl Lab all’esordio in divisione regionale 1 dopo la conquistata promozione della scorsa stagione, sfiora l’impresa in quel di Pontedera.

I ragazzi di coach Andrea Ierardi, infatti, escono sconfitti con onore e per soli tre punti (93-90) contro la quotata Juve-Pontedera che ha sfruttato la maggiore fisicità e anche una certa scaltrezza nei momenti topici della gara.

Il rammarico per Lucca riguarda soprattutto il secondo quarto che il Bcl Lab si era aggiudicato con un parziale di 20 a 33. Una frazione di gioco che aveva messo nella giusta direzione la gara, a favore degli ospiti, rivelatasi molto fisica, agonisticamente di buon livello e tecnicamente apprezzabile. Lucca ha dimostrato di non patire nessun timore reverenziale giocando a viso aperto, anche se talvolta sono emerse alcune ingenuità e qualche imprecisione di troppo che andranno resettate.

Lucca mette a referto cinque atleti in doppia cifra: Franceschi, Badalassi, Succurto, Balducci e un ispirato Cattani che, con 29 punti, si conferma (come lo scorso anno) il miglior realizzatore del Bcl Lab. Nel palazzetto di Bellaria, Cattani ha infilato ben 7 triple facendo ammattire la difesa pisana, a tratti in seria difficoltà ad arginare la velocità dei lucchesi.

Da una parte, quindi, i padroni di casa desiderosi di fare bella figura di fronte al proprio pubblico, dall’altra un Bcl Lab neopromosso che quest’anno ha operato diversi innesti di nuovi atleti che si stanno amalgamando con il gruppo storico del Lab.

Sul parquet di Pontedera, Succurto, Gallo, Di Paolo e Franceschi hanno avuto il loro bel daffare nel difendere la propria area al cospetto di giocatori più alti e possenti, tant’è che sui ribalzi erano spesso i bianchi di casa a riconquistare palla.

La gara si è sviluppata sulla scia di un sostanziale equilibrio con la Juve partita bene, ma con il Bcl Lab che ha accelerato deciso nel secondo quarto tentando la fuga. Ma la maggiore esperienza della Juve e qualche errore di troppo dei lucchesi hanno consentito a Pontedera di recuperare e passare in vantaggio 73-71 alla fine del terzo quarto.

L’ultima frazione di gioco è stata un’alternanza di emozioni. Balducci nel pitturato mette a segno il canestro del 77-76. La gara è sempre più aspra. Pontedera segna da vicino e dall’arco. Dopo una breve fase di sbandamento, l’ennesima tripla di Cattani e i tiri liberi di Succurto riportano Lucca a -3. Il Bcl Lab dà fondo a tutte le proprie forze ma la stanchezza si palesa quando un veloce e potenzialmente favorevole contropiede gestito da Badalassi e Cattani si risolve con un nulla di fatto. Nelle fasi finali per Lucca segnano ancora Succurto nel pitturato e Cattani dalla lunetta, mentre la tripla da distanza siderale ancora di Cattani a 14 secondi dalla sirena non evita la sconfitta del Bcl Lab.

Questo il commento a caldo di coach Ierardi: “Complimenti a Pontedera che con l’ingresso di Valletti ha una batteria di esterni e di lunghi veramente interessante per fisicità e talento espressi. Abbiamo pagato gli errori nel primo quarto e nonostante i 54 punti realizzati nella prima parte di gara dovevamo avere più margine per poter affrontare una seconda fase di partita dove l’intensità è salita parecchio. Da parte nostra troppe palle perse e troppi rimbalzi concessi agli avversari. Abbiamo dimostrato grande carattere in un contesto ambientale non semplice. Occorrono fame, umiltà, e capacità di migliorarsi soprattutto sull’aspetto della coesione di gioco. L’ingresso di Malevolti nella seconda parte di gara ha limitato il nostro play Cattani nella fase di costruzione delle azioni. Quindi bravi i nostri avversari. Noi ci leccheremo le ferite, torneremo in palestra ad allenarci pronti a giocarcela contro un’altra squadra blasonata come Pescia che affronteremo con la massima determinazione”.