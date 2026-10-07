Nuova partnership per il Basketball Club Lucca: un anno a braccetto con il banco Bpm

Annunciata oggi (7 ottobre) nella sede della Cassa di risparmio in piazza San Giusto, la nuova partnership tra Banco Bpm e il Basketball Blub Lucca, in occasione della nuova stagione 2026/2027 in serie B nazionale.

Una scelta, quella di Banco Bpm, motivata dall’obiettivo di configurarsi come una delle aziende riferimento in ambito sportivo nel territorio lucchese, con un accordo annuale, legato alla specifica stagione, ma che potrebbe protrarsi in futuro.

In sala, presenti il vicesindaco e assessore allo sport Fabio Barsanti, il responsabile della direzione tirrenica di Banco Bpm Marco Giorgio Valori, il presidente della società Matteo Benigni e il capitano della squadra Andrea Barsanti.

“In questi anni stiamo cercando di investire al massimo le risorse della società sportiva, non solo per i risultati. La serie B è una categoria molto impegnativa, perché ci sono dei concorrenti molto agguerriti e molto strutturati, quindi ogni supporto che può essere dato a questa società è importante”, ha affermato Benigni, presentando l’intesa.

Ha poi preso la parola vicesindaco Barsanti: “Ogni aiuto economico allo sport è anche un messaggio: ci sono realtà in città che sostengono lo sport e credo che questo sia davvero un bel segnale. Continuiamo a ringraziare chi rappresenta la nostra città sportiva”.

“Siamo perfettamente consci della situazione in cui ci troviamo. L’anno scorso abbiamo raggiunto un traguardo importante in un campionato altrettanto importante. Da parte nostra garantiremo il massimo impegno e cercheremo di vendere cara la pelle per raggiungere l’obiettivo di restare in categoria. Ringrazio le aziende del territorio: è grazie a loro che il movimento può programmare e ambire, piano piano, a qualcosa di più grande”, conclude il capitano.