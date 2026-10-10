Le Mura Spring, trasferta con la neopromossa Lavagna per cercare i primi due punti di stagione
Liguri giovani e non molto strutturate fisicamente ma da prendere con le molle. Pistolesi mette in guardia: “Ma siamo in crescita”
Trasferta da prendere con le molle quella che attende il Greenlucca stasera (10 ottobre) nella seconda giornata del campionato di serie B femminile, sul parquet della Polysport Lavagna, avversaria praticamente inedita nel panorama del girone toscano. L’ultimo confronto tra le due formazioni risale al 16 novembre 2019, quando al Palatagliate le lucchesi si imposero per 55-50. La gara di ritorno, in programma a Lavagna il 29 febbraio 2020, non si disputò: il campionato sarebbe stato sospeso proprio in quei giorni per la pandemia, interrompendo la stagione sportiva. Da allora, le strade delle due società non si sono più incrociate.
La Polysport si presenta ai nastri di partenza della serie B dopo aver conquistato il secondo posto nel campionato ligure di serie C 2025/26, alle spalle del Basket Pegli. La sfida con Lucca coinciderà, tra l’altro, con il debutto stagionale in campionato delle liguri, dal momento che l’incontro della prima giornata sul campo di Pontedera è stato rinviato al 14 novembre.
Il roster a disposizione dello staff ligure è giovane, non molto strutturato fisicamente e con un’esperienza ancora limitata a questo livello. La giocatrice più esperta ha appena 25 anni, ma l’età media contenuta non deve trarre in inganno: il gruppo gioca insieme da tempo e può contare su automatismi consolidati, un aspetto che potrebbe rivelarsi prezioso soprattutto nelle prime uscite stagionali.
Il principale punto di riferimento offensivo è il capitano Giada Comunello, premiata come Mvp della serie C femminile ligure ai Liguria a Spicchi Awards 2024/25. Accanto a lei, particolare attenzione merita Annalisa Andreani, capace nella scorsa stagione di firmare prestazioni di rilievo, con un massimo di 22 punti nella sfida contro l’Amatori Savona. Ambra Hoxha rappresenta invece il riferimento più fisico vicino a canestro, grazie alla capacità di produrre gioco e punti nel pitturato.
In casa Greenlucca, archiviata la delusione per la sconfitta di misura all’esordio contro Firenze Academy, la settimana di lavoro è proseguita sotto la guida di coach Marco Pistolesi, con il supporto del preparatore atletico Luca Bonelli. L’obiettivo è duplice: preparare al meglio la trasferta ligure e riportare progressivamente in condizione le giocatrici ancora alle prese con il recupero fisico.
Dopo i 14 minuti disputati contro Firenze, Serena Bona potrebbe trovare ulteriore spazio nelle rotazioni. Ma gli occhi sono puntati soprattutto su Francesca Evangelista, che potrebbe tornare sul parquet dopo oltre un anno di assenza: un recupero che offrirebbe nuove soluzioni a uno staff finora costretto a fare i conti con una disponibilità ridotta.
Atteso anche il pieno recupero di Sara Rinaldi, impiegata a mezzo servizio nella gara d’esordio. La sua fisicità potrebbe rappresentare un fattore determinante per attaccare la difesa ligure e mettere in difficoltà una squadra giovane, che potrebbe soffrire maggiormente il confronto sul piano della prestanza atletica.
Per il Greenlucca, dunque, una trasferta da interpretare con attenzione, senza lasciarsi condizionare dall’inesperienza delle avversarie. La prima uscita stagionale della Polysport aggiunge infatti un ulteriore elemento di imprevedibilità a una sfida nella quale le lucchesi saranno chiamate a trasformare la voglia di riscatto in concretezza, intensità e continuità di gioco.
“La trasferta di Lavagna è una partita da prendere con le molle – analizza coach Pistolesi – perché delle nostre avversarie conosciamo davvero poco. Ma più che sull’avversario dobbiamo concentrarci su noi stesse, con l’obiettivo di disputare una gara importante e alzare ulteriormente la qualità del nostro gioco. Contro Firenze ho visto segnali di crescita in attacco, anche se abbiamo perso troppi palloni. In difesa, invece, la squadra ha risposto bene, ma dobbiamo trovare maggiore continuità nell’arco dei quaranta minuti. Mi aspetto un ulteriore salto di qualità da parte di tutte: il mio compito è metterle nelle condizioni migliori per esprimere tutto il loro potenziale”.
Appuntamento alle 20,30 al Palazzetto Parco Tigullio di Lavagna, la direzione della gara è affidata ai signori Niccolò Borgioli di Massa e Giulia Bagalà di Riccò del Golfo.