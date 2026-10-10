Le Mura Spring, trasferta con la neopromossa Lavagna per cercare i primi due punti di stagione

Il roster a disposizione dello staff ligure è giovane, non molto strutturato fisicamente e con un’esperienza ancora limitata a questo livello . La giocatrice più esperta ha appena 25 anni, ma l’età media contenuta non deve trarre in inganno: il gruppo gioca insieme da tempo e può contare su automatismi consolidati, un aspetto che potrebbe rivelarsi prezioso soprattutto nelle prime uscite stagionali.

In casa Greenlucca, archiviata la delusione per la sconfitta di misura all’esordio contro Firenze Academy, la settimana di lavoro è proseguita sotto la guida di coach Marco Pistolesi , con il supporto del preparatore atletico Luca Bonelli. L’obiettivo è duplice: preparare al meglio la trasferta ligure e riportare progressivamente in condizione le giocatrici ancora alle prese con il recupero fisico.

“La trasferta di Lavagna è una partita da prendere con le molle – analizza coach Pistolesi – perché delle nostre avversarie conosciamo davvero poco. Ma più che sull’avversario dobbiamo concentrarci su noi stesse, con l’obiettivo di disputare una gara importante e alzare ulteriormente la qualità del nostro gioco. Contro Firenze ho visto segnali di crescita in attacco, anche se abbiamo perso troppi palloni. In difesa, invece, la squadra ha risposto bene, ma dobbiamo trovare maggiore continuità nell’arco dei quaranta minuti. Mi aspetto un ulteriore salto di qualità da parte di tutte: il mio compito è metterle nelle condizioni migliori per esprimere tutto il loro potenziale”.