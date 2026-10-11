Basketball Club Lucca a Chiusi per cancellare lo zero dalla classifica

L’Umana ha un roster di qualità e di peso in cui spicca il trentaseienne Rasio. Coach Evangelisti: Mi aspetto una partita molto tosta”

Due ore e poco più separano Lucca dal Pala Pania di Chiusi. La seconda trasferta del Basketball Club Lucca è anche la seconda delle sei trasferte toscane che quest’anno dovrà affrontare.

La squadra che ospiterà i biancorossi è l’Umana Chiusi e già il nome racconta cosa ci sarà da aspettarsi: è infatti dal 2018 che la Holding Umana, l’agenzia veneziana per il lavoro, sponsorizza la San Giobbe Basket di Chiusi. Presa in Promozione, è salita fino alla serie A2 nel 2022 e per tre anni se l’è giocata nel secondo campionato nazionale, poi una retrocessione in B Nazionale dove ancora oggi è presente.

L’Umana Chiusi è parte del progetto Reyer, fungendo da serbatoio o meglio da trampolino di lancio per giovani talenti destinati all’Umana Reyer Venezia, uno dei maggiori club italiani che gioca nella massima categoria.

L’Umana Chiusi ha un roster di qualità e di peso, tra tutti i suoi giocatori, senza dubbio spicca il trentaseienne Rasio che in sole due partite si è distinto per i tanti rimbalzi presi e i punti fatti, ma anche Favaretto ha detto la sua, girando a 10 punti a partita e come giocatore che ha subito più falli in assoluto, segno della sua grande mobilità e pericolosità.

Sono solo due le giornate di campionato finora giocate, poche per stilare medie attendibili, ma comunque un po’ di dati le contengono ugualmente e qualcosa può essere estrapolato per riceverne alcune sommarie indicazioni.

Guardando all’età media, Bcl e Chiusi si equivalgono, 27 quella dei biancorossi e 26 per i chiusini, più marcata la differenza per quanto riguarda i punti fatti, 130 i punti fatti dalla truppa di Evangelisti e 145 quelli della Umana Chiusi.

Per il Basketball Club Lucca, la partita con la Umana Chiusi rappresenta di fatto un primo piccolo ma importante esame. I senesi hanno due punti in classifica, dopo aver vinto nella seconda giornata di campionato di 8 punti, con Felice Scandono di Avellino, mentre il Bcl uscendo sconfitto da una partita complicatissima contro la Fabo Herons è ancora fermo a zero punti e vincere a Chiusi sarebbe importantissimo.

Innanzitutto una vittoria smuoverebbe la classifica, togliendo quel fastidioso 0 accanto al nome, ma soprattutto darebbe un’ottima spinta emotiva, gratificando i giocatori e lo staff intero che inizierebbero a vedere i frutti del grande lavoro di preparazione iniziato d’estate.

Fattori importantissimi, utili al Bcl per avere la carica giusta in vista del prossimo incontro casalingo, quando al Palatagliate si presenterà la Virtus Roma. Ma per adesso c’è da sbrigare la pratica Umana Chiusi e non sarà semplice, situazione che traspare anche dalle parole di coach Evangelisti: “Mi aspetto una partita molto tosta. Loro sono una squadra esperta che ha aggiunto giovani di alto livello. Difendono molto bene e in attacco hanno una fisicità importante in tutti i ruoli. Parlando di noi, siamo consapevoli di dover fare qualcosa di più tutti, se vogliamo andare a Chiusi e provare a giocarci la partita, Dubois è rientrato nel gruppo e sarà da gestire”