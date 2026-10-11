Basketball Club Lucca ancora a secco: una partenza in salita condiziona il match a Chiusi

Umana Chiusi – Basketball Club Lucca 92-76 (25-9, 45-25, 61-45)

UMANA CHIUSI: Falorni, Natale 4, Bertocco 15, Favaretto 5, Bonivento, Candotto 4, Berra 13, Querci 2, Raffaelli 6, Rasio 23, Macrì 1. All.Di Lorenzo, ass. Bressan

BASKETBALL CLUB LUCCA: Valentini, Drocker 11, Pittana 10, Dubois 1, Barsanti, Simonetti 2, Del Debbio 6, Colussa 13, Balducci 15, Seck 6, Cortellino 8, Trentin 4. All. Evangelisti, ass. Di Giambattista

Terza sconfitta in tre gare per il Basketball Club Lucca, ancora in terra senese a Chiusi, in un inizio di campionato difficile nella nuova categoria

Balducci, Colussa, Seck, Valentini, Drocker è il quintetto che Evangelisti fa partire nel primo quarto. Inizio aggressivo per il Bcl, due ferri per Colussa e Valentini e un gioco da tre per Seck per il primo vantaggio biancorosso. L’Umana ricuce velocemente con due punti dalla lunetta e una tripla a firma Berra per i 3-5 dopo tre minuti di gioco. I padroni di casa sembrano aver preso le misure al Bcl. 2 su 8 da due e 0 su 6 da tre per il Bcl che non riesce a trovare la via del canestro, contrariamente a quanto invece fa l’Umana chiusi che a 90 secondi dal termine ha un vantaggio di 17 lunghezze sui ragazzi di Evangelisti, un vantaggio che rischia seriamente di condizionare il match. Drocker e Seck recuperano punti con i liberi ma I padroni di casa in chiusura di quarto vanno di nuovo in lunetta per altri 2 punti, per chiudere sul 25-9

Nel secondo Balducci apre, Condotto risponde da 3 e ancora Balducci da 2 per il 28-13, in una partita fatta di singole azioni fin troppo spesso interrotte dalle chiamate arbitrali. Bcl in forte difficoltà, anche i tiri più liberi che ha avuto si sono infranti sui ferri, mentre l’Umana in contropiede non sbaglia un solo colpo, 39-19 con tre minuti sul cronometro prima del riposo lungo. Cortellino da tre e Balducci da due vanno per il -17 provano a far ripartire il Bcl, costretto però a subire il rito dei liberi, 14 su 15 per i padroni di casa contro i 6 su 9 dei biancorossi, che vedono dilatarsi fino al +20 il loro passivo alla seconda sirena.

È l’Umana ad aprire la ripresa con due discese a canestro per 4 punti da aggiungere al carniere, Colussa prova a replicare da tre, ma il suo tiro è corto. Umana che torna in lunetta con Rasio per altri 2 punti, mentre per il Bcl, Colussa infila la sua prima tripla della giornata e a seguire è Drocker a mettere altri tre punti per il 53-35. Ancora un botta e risposta a suon di canestri tra il Bcl e i padroni di casa, con il punteggio però che rimane stabile sulle 20 lunghezze di vantaggio per i padroni di casa. È un terzo quarto nel quale il Bcl ha dato segni importanti, recuperando 4 punti e aggiudicandosi il quarto.

Balducci da 3 prova a suonare la carica recuperando punti importanti poi ancora Balducci da 3 per 63-54 con più di 8 minuti di gioco prima che l’ultima sirena suoni. Del Debbio da tre accorcia al -7, il Bcl ha ritrovato la via del canestro realizzando un parziale 3-12.

L’Umana risponde per le rime, prima con Rasio dai liberi poi con Bertocco da due, neutralizzando la tripla di Drocker. 68-60 sul tabellone con sei minuti e un Bcl con il bonus esaurito che premia i padroni di casa permettendogli di mettere a referto in breve tempo 10 punti dalla lunetta. Punti che pesano fortemente sul Bcl, oltre che sul punteggio, sul morale della squadra che vede vanificare ogni suo tentativo di recuperare la partita. 29 degli 83 punti che si leggono sul tabellone arrivano dai liberi, quasi una routine alla quale il Bcl deve sottostare ad ogni partita.

Al Pala Pania ormai i giochi sono fatti, per il Bcl è la terza sconfitta consecutiva nel nuovo campionato di B Nazionale, un passivo decisamente pesante, anche troppo per la squadra allenata da coach Evangelisti.