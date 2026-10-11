Il Bcl Lab supera Audace Pescia nell’ultimo quarto: prima vittoria in Dr1

Bcl Lab-Audace Pescia

19-23 ; 43-44; 61-68; 85-80

19-23 ; 24-21; 18-24; 24-12

Cattani 27; Franceschi 6; Gallo; Massagli; Badalassi 10; Magrini 8; Succurto 13; Balducci 8; Di Paolo; Genovali 11; Mannini 2; Martini ne.

La gara

Il Bcl Lab di coach Andrea Ierardi mette il proprio sigillo sulla prima vittoria nel campionato di Dr1. I giovani biancorossi lucchesi, infatti, al termine di una lunga rincorsa durata oltre 30′, superano Audace Pescia con un colpo di reni nell’ultimo quarto: 85 a 80 il risultato finale.

Dopo il buon esordio a Pontedera, dove il Bcl Lab aveva sfiorato l’impresa perdendo di soli tre punti, la vittoria contro il quotato Pescia è una notevole iniezione di fiducia per i neopromossi in Dr1.

La gara parte subito in salita per i biancorossi che sono costretti a rincorrere i pesciatini. Franceschi dall’angolo la piazza per il primo canestro lucchese. L’intensità è altissima, le difese attente, veloci le ripartenze da ambo le parti. Pescia dimostra la sua maturità chiudendo bene gli spazi e colpendo sia dall’arco che in penetrazione. Genovali, Franceschi e Gallo in difesa cercano di ostacolare la fisicità avversaria non senza fatica. Il primo quarto si chiude con gli ospiti a più 4.

Nel secondo quarto con gli innesti di Magrini e Di Paolo il Bcl tiene botta, soprattutto grazie alla prima tripla di Succurto e all’incursione in area di Magrini: 28-32. Ma i verdi di Pescia accelerano con decisione finalizzando canestri importanti e portandosi a più 9. Soltanto nella fase finale di frazione grazie a Succurto, Badalassi e alla doppia tripla di Cattani, Lucca riesce ad accorciare le distanze: 43-44.

Al rientro dall’intervallo lungo, per Lucca Ierardi schiera sul parquet il quintetto formato da Cattani, Franeschi, Gallo, Badalassi e Genovali. La partita è tutta da giocare. Il ritmo è sempre alto anche se i falli fischiati influiscono sulla fluidità del gioco da ambo le parti. Il Bcl Lab, anche se di poco, è sempre dietro agli ospiti che confermano percentuali di realizzazione molto alte. Lucca palesa quale cedimento e sbaglia canestri facili e qualche passaggio favorendo il vantaggio pesciatino che sale a più 7 al termine del terzo quarto.

Nell’ultima frazione di gara, però, cambia qualcosa. Pescia sembra accusare la fatica diminuendo il ritmo e allentando un po’ le marcature. La tripla di Badalassi ridà fiducia al Bcl Lab che con Cattani in penetrazione si riporta a meno 1. Si apre una fase molto concitata con due falli tecnici fischiati a Succurto e Badalassi che esce anticipatamente per cinque falli. Ma Lucca non molla la presa e con un fulmineo contropiede di Cattani si porta a più 1 (77-76). Poi Succurto subisce fallo in area a fa 2 su 2 ai liberi. Pescia accusa il colpo di reni dei lucchesi e fa più fatica a trovare la conclusione. Ancora Cattani in contropiede e Genovali nel pitturato per Lucca.

A una manciata di secondi dalla fine un fallo in area subito da uno scatenato Cattani riporta il Bcl in lunetta. Il play lucchese non sbaglia. Il tabellone segna 85 a 80 quando suona la sirena, con il folto pubblico del palazzetto di San Concordio che applaude la prima vittoria nel nuovo campionato di Dr1.