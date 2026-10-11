Le Mura Spring in discesa sul parquet del Parco del Tigullio: primi due punti in campionato

Polysport Lavagna – Greenlucca Le Mura Spring 36-76 (8-17; 16-36; 31-51)

LAVAGNA: Berti, Spinelli 7, Gamaleri* 6, Andreani* 2, Canessa, Orio 3, Ferretti* 4, Cappelli 2, Comunello* 12, Ymeraj*, Hoxha.

All. Marenco.

LE MURA SPRING: Rinaldi* 7, Giangrasso 14, Ceccarini* 8, Dianda* 20, Bona n.e., Valentino* 11, Geremei, Maffei* 11, Michelotti 5, Evangelista n.e. All. Pistolesi, ass. Mercogliano.

ARBITRI: Niccolò Borgioli di Massa e Giulia Bagalà di Riccò del Golfo (SP).

Larga vittoria delle ragazze del Greenlucca sul parquet del Parco del Tigullio contro una Polysport Lavagna che ha comunque avuto il merito di non mollare mai quanto a grinta ed intensità agonistica. Le Spring si prendono con merito i primi due punti di questo difficile campionato di serie B.

Palla a due Lucca, le ospiti cercano di giocare in velocità per evitate le marcature asfissianti delle liguri. Primi due punti al secondo minuto, Valentino spalle a canestro ben servita da Maffei (0-2). Tripla di Ceccarini dalla destra dell’arco con Valentino che porta il blocco su due avversarie (0-5). A seguire Rinaldi rimbalzo difensivo e coast to coast appoggiando al vetro (0-7). Fa muovere il tabellone anche Lavagna con Ferretti che ruba palla su ripartenza e segna indisturbata (2-7). Rinaldi giro pieno in lunetta (2-9), ma l’intensità agonistica premia di nuovo le padrone di casa, Comunello ruba palla dopo un rimbalzo offensivo (4-9). Segna ancora Lavagna, stavolta su buono scambio sottocanestro (6-9), Valentino liberata da Ceccarini (6-11) e Dianda su lancio lungo di Maffei (6-13) provano a far allungare le ospiti. Gamaleri da sotto (8-13), chiudono il quarto Giangrasso dalla media su assist di Valentino (8-15) e Valentino liberata da Ceccarini con appoggio al vetro (8-17).

Seconda frazione, subito Giangrasso tripla con friendly roll dall’angolo sinistro (8-20), poi Michelotti in terzo tempo dopo palla rubata (8-22). Lavagna risponde con Orio dal limite del pitturato (10-22) e ancora con l’uno su due dalla lunetta (11-22). Dianda dalla sinistra, assist di Ceccarini (11-24), poi dall’angolo sinistro, stavolta trovata da Giangrasso (11-27). Minibreak di Comunello prima da sotto (13-27), poi da oltre l’arco (16-27). La seconda parte del quarto è però tutta delle ospiti, Rinaldi da sotto su assist Michelotti (16-29), Valentino al vetro trovata da Ceccarini (16-31), Maffei in jump da sinistra (16-33), due liberi di Giangrasso (16-35) e uno di Dianda su antisportivo (16-36). Ultimo possesso Lavagna, Maffei subisce fallo in attacco casa a meno di tre secondi, non va la tripla Lucca sulla sirena.

Al rientro Maffei jump shot dalla sua mattonella (16-38), risponde Lavagna con Gamaleri da destra che interrompe più di sei minuti di blackout (18-38). Ceccarini assist a rientrare per Giangrasso che arriva a rimorchio e appoggia al tabellone (18-40). Due giri in lunetta per Maffei prima due su due (18-42), poi uno solo (18-43). Due punti Ferretti (20-43), ma ancora Maffei spalle a canestro su assist di Ceccarini (20-45). La partita è adesso spezzettata dai falli, Lavagna è già in bonus al quarto minuto. Un libero di Ceccarini (20-46), poi Spinelli in extrapossesso (22-46). Si segna per lo più dalla lunetta, un altro libero a segno per Valentino (22-47), due per Comunello su antisportivo (24-47). Tocca a Ceccarini a fare il pieno dalla linea della carità (24-49), Lavagna invece realizza con Spinelli su classico pick and roll (26-49). Maffei arresto e tiro dal bordo pitturato (26-51), ma il finale di periodo è tutto ligure con Comunello da centro arco (29-51) e Andreani che ruba palla sottocanestro e appoggia al vetro (31-51).

Ultimo quarto, le padrone di casa pagano l’intensità tenuta per tutta la gara ed i carichi di falli. Dopo un libero di Spinelli in apertura (32-51), Ceccarini dalla sinistra (32-53), poi a ruota Giangrasso dalla media su assist di Rinaldi (32-55) e Michelotti che ruba palla in difesa e parte uno contro zero (32-57). Ora gli arbitri fischiano tutto, Dianda trova due punti nella tonnara sottocanestro, subisce fallo antisportivo mettendo anche il supplementare (32-60). Dopo due liberi di Spinelli (34-60), Dianda in penetrazione si fa liquida come l’acqua tra le rocce ed arriva ad appoggiare al vetro (34-62). Giangrasso and one, liberata sotto plancia da Rinaldi (34-65), Rinaldi uno su due ai liberi (34-66). Ceccarini in extrapossesso trova Dianda nell’angolo destro che se la sente (34-69), poi trova anche Valentino sottocanestro (34–71). Valentino che lancia dalla zona di difesa su Dianda che la deve solo appoggiare (34-73). C’è tempo ancora per un libero di Michelotti (34-74), due punti di Cappelli (36-74), chiude Dianda che ruba palla a centrocampo e va a canestro un terzo tempo (36-76).

“Prendiamoci il lato positivo della prima vittoria stagionale in gare ufficiali – commenta coach Pistolesi – ma questa partita ha fatto vedere anche che abbiamo ancora tanto da migliorare. Lavagna ha messo in campo tanta aggressività ma noi rimangono dei passaghi a vuoto su cui bisogna lavorare, perchè con squadre più tecniche rischiamo di pagarli in termini di risultato. Già la prossima contro Pielle dobbiamo fare meglio di stasera, come qualità, scelte di gioco e attenzione mentale alla gara.”