Basketball Club Lucca, mission impossible al Palatagliate con la Virtus Roma

Traendo ispirazione dalla cinematografia, quasi sicuramente il titolo del film più azzeccato per connotare la partita con la Virtus Roma è Mission impossible.

Al Palatagliate arriva la prima della classe, una squadra le cui ambizioni sono chiarissime. Nel campionato 24-25 provò a salire in A2, fermandosi ai quarti di finale, nello scorso campionato ha giocato la finale con la T-Gema, cedendo in casa per un possesso pieno, perdendo poi anche lo spareggio con Vigevano per 71-67, restando così in B nazionale.

Una sconfitta che deve avere lasciato l’amaro in bocca a molti e non sappiamo se questa sia stata la causa della rivoluzione che si è innescata in estate. Di fatto, oggi la Virtus Roma si presenta quasi completamente rinnovata e più agguerrita che mai: ha sostituito gli otto dodicesimi della squadra, ingaggiando giocatori un po’ in età, ma dalla grande esperienza maturata per molti di loro in A2.

Nuova anche la panchina, alla sua guida in sostituzione di Mecacci è stato ingaggiato Davide Villa, un ottimo allenatore che due stagioni fa fu premiato come migliore allenatore della serie B Nazionale.

La partita in calendario è la quarta della stagione, ma per i romani è la terza: recupereranno la prima con Scandone Avellino tra pochi giorni e nelle due disputate hanno messo da subito i puntini sulle i. Due vittorie limpide, nette, con Piombino i romani hanno chiuso con un +30 e con Loreto Pesaro +29, due vittorie alle quali hanno contribuito pesantemente Jelinek con 26 punti contro Piombino e Rodriguez 20 punti con Loreto Pesaro. Ma non sono i soli ad avere polsi giusti, da fuori possono fare tanto male anche Chiera e Visentin.

Per il Bcl sono continuate a ritmi serrati le sedute di allenamento, improntate a migliorare la circolazione della palla e soprattutto a correggere quanto non è andato per il verso giusto nelle ultime partite, ma si è lavorato con la consapevolezza che nella partita con l’Umana Chiusi come nelle precedenti ci sono state tante cose buone, dalle quali poter ripartire con fiducia.

Proprio nell’ultima partita a Chiusi è venuto fuori un atteggiamento molto positivo della squadra, la tenuta emotiva: ha giocato con molta intensità fino all’ultimo, malgrado, con l’inerzia a suo favore e in pieno recupero, abbia visto svanire per i tanti liberi concessi all’avversario, l’opportunità di ribaltare il risultato.

Nello staff biancorosso c’è comunque serenità, ma soprattutto si sta con piedi per terra a cominciare da coach Evangelisti.: “Roma è una squadra che non ha bisogno di presentazioni, è probabilmente per roster la squadra più attrezzata del campionato, hanno sei esterni che possono essere tutti protagonisti e 4 lunghi con fisicità e tecnica di categoria superiore. Ha fatto un roster molto lungo, 10 giocatori tutti esperti, credo che l’80, 90% di loro abbia giocato in A2 per diversi anni. Come sempre ce la metteremo tutta, giochiamo in casa davanti al nostro pubblico, quindi avremo anche la loro spinta e sicuramente per poter competere con loro bisognerà fare 40 minuti con tutto quello che abbiamo. Nell’ultima partita abbiamo concesso un’infinità di tiri liberi e questo è dovuto oltre a disattenzioni difensive e ingenuità, più che altro al fatto che a livello fisico purtroppo soffriamo un po’ in tutti i ruoli e quindi siamo portati sicuramente di più a compiere falli. Quindi sicuramente dobbiamo limitare questo, andare sulle nostre regole, aiutarci l’uno con l’altro tramite le regole che sicuramente ci possono portare dei benefici in quanto a non concedere tutti questi falli, è una cosa su cui abbiamo lavorato e ne abbiamo parlato e faremo sicuramente meglio”.

Alla fine sarà una partita difficilissima, dura, ma è anche vero che i ragazzi di Evangelisti nei momenti più topici sono spesso riusciti ad estrarre il coniglio giusto dal cilindro e chissà che la storia non finisca come nel film, con l’eroe Ethan che sconfigge i cattivi.