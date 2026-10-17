Derby dai mille incroci per le Mura Spring: trasferta a Livorno sponda Pielle

Nel roster biancoblu sono presenti ragazze con formazione o trascorsi biancorossi come Nottolini, Cecchi, Menchetti, Collodi e Mandroni

Torna domani (18 ottobre) una delle classiche del basket femminile di serie B, sul parquet del Palacecioni va in scena la sfida tra Pielle Livorno e Greenlucca Le Mura Spring.

Pronostico più che mai aperto, trattandosi di un vero e proprio derby in particolare per la presenza di varie ex tra le file delle due formazioni. Se nel team livornese sono presenti ragazze con formazione o trascorsi in Spring come Nottolini, Cecchi, Menchetti, Collodi e Mandroni, in quello lucchese sono presenti elementi con trascorsi livornesi, sponda Jolly-Libertas come Ceccarini, Evangelista e lo stesso coach Pistolesi, oltre a Maffei, protagonista della promozione di Jolly e poi passata anche da Pielle.

Livorno questa stagione si è rinforzata con gli innesti delle esterne Martina Mandroni e Matilde Simonetti e dell’ala/pivot albanese Ebi Dishnica, ancora non vista in campo. Il team labronico proviene dalla sconfitta di Piombino per 67-36, dove la gara è stata in equilibrio solo nei primi cinque minuti, per poi vedere il Golfo prendere definitivamente il largo come un traghetto verso l’Elba. Nella prima stagionale le livornesi avevano invece regolato Nicobasket Pontebuggianese per 63-56. A livello individuale appaiono già in forma campionato Claudia Collodi con 13 punti/gara in 33 minuti di utilizzo medio e Martina Bullentini con 9 punti in 30 minuti.

In casa Greenlucca Le Mura Spring non si registrano novità particolari. Prosegue secondo programma, e senza forzature, il percorso di recupero delle giocatrici infortunate, con l’obiettivo di reinserirle gradualmente nella normale routine delle rotazioni.

Restano comunque disponibili, in caso di necessità, le consuete opzioni rappresentate da Bona ed Evangelista, che potranno dare il proprio contributo qualora le esigenze della partita lo richiedessero. La priorità, tuttavia, rimane quella di gestire i rientri con prudenza, evitando accelerazioni che potrebbero compromettere il percorso di recupero.

Per la Spring, dunque, una trasferta che va oltre il valore della classifica: il derby con Livorno è una sfida ricca di incroci, vecchie conoscenze e motivazioni particolari, nella quale serviranno attenzione e solidità per provare a imporsi su un campo tradizionalmente insidioso.

“Sarà una partita molto delicata – sottolinea coach Pistolesi – e la situazione dell’infermeria potrà incidere in maniera significativa. Dovremo essere brave a compattarci, chi scenderà in campo dovrà dare quello che le compagne assenti non possono dare. Pielle è un test molto importante, è una squadra solida, esperta e ben allenata. Il nostro obiettivo è arrivare agli scontri diretti con le prime della classifica restando a ridosso delle posizioni di vertice. Per riuscirci, la strada è una sola, continuare a vincere“.