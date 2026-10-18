Basketball Club Lucca a testa alta con la corazzata Virtus Roma: un ko che non fa male

Basketball Club Lucca – Virtus Roma 75-82 (9-28, 34-41, 56-59)

BASKETBALL CLUB LUCCA: Valentini, Drocker 15, Pittana 6, Dubois 19, Barsanti, Simonetti, Del Debbio 3, Colussa, Balducci 10, Seck 10, Cortellino, Trentin 12. All. Evangelisti, ass Di Giambattista

VIRTUS ROMA: Punti 10, Chiera 2, Toscano 1, Jeilinek 17, Visintein 11, Rodriguez 30, Leggio 2, Leggio 2, Bortolin 6, Pullazi 3, Amato. All. Villa, ass Zanchi

Il Basketball Club Lucca inanella un’altra sconfitta nella nuova categoria ma contro la corazzata Virtus Roma i segnali sono davvero incoraggianti.

Palla e due e la Virtus prende da subito possesso del campo e allunga decisa nei primissimi minuti di gioco: 5-12,dopo quattro minuti. Il Bcl prova dalla distanza a contenere i romani, ma i polsi sono ancora freddi, contrariamente a quelli della Virtus che sembrano aver raggiunto temperature stellari. 7-21 con tre minuti davanti e con il solo Dubois che è riuscito ad andare a canestro, sono suoi infatti i 7 punti che il tabellone attribuisce al Bcl. Ostinatamente i ragazzi di Evangelisti ci provano, ma i canestri sembrano davvero stregati: 0 su 6 quelli del Bcl, 3 su 5 per gli ospiti che chiudono il primo quarto sul 9-29.

Si riparte con Drocker dalla lunetta per i suoi primi punti della partita, poi è Dubois a recuperare punti per il 14-20. Ancora Drocker da due a firmare un mini break da 7-0, il Bcl sembra aver cambiato registro, più attento in difesa e più preciso al tiro.

La differenza canestri è ancora di quelle importanti, -11 non è poco, ma il ritmo partita sembra essere quello giusto, a cominciare dal numero dei falli fatti, 6 a metà del secondo quarto contro gli 8 degli ospiti. Pittana mette giù altri 2 punti per il -9, con 4 minuti al riposo lungo. Balducci dai liberi per il -7 Dubois per il -5 e Seck per il -3, è un Bcl che prova a riscrivere la storia di questo match. Jelinek da 3 tenta nuovamente di far scappare la Virtus portandosi a 7 lunghezze di vantaggio, Trentin recupera dai liberi e Rodriguez realizza il nuovo +7.

Il secondo quarto si avvia alla conclusione sul 34-41, con un Bcl decisamente migliore che ha saputo recuperare un gap negativo davvero importante. Si riparte da Drocker con 2 punti dai liberi e immediatamente l’azione successiva il Bcl restituisce la cortesia, poi Pittana dall’area per il -4, ma la Virtus è pronta a rispondere con Visiintin e ancora i biancorossi con Seck per altri due punti.

È un inizio un po’ caotico, nel quale però il Bcl sembra trovarsi a proprio agio, 45-48 con la Virtus sui liberi con Jelinek per 1 su 2, poi Pittana accorcia al -2 e poi un immenso Balducci impatta in acrobazia sul 49-49 con 4 minuti alla terza sirena. Rodriguez dai liberi mette a referto 3 punti per il nuovo vantaggio, ma Balducci riporta con 2 su 2 dalla lunetta il Bcl a -1. In un botta e risposta il terzo periodo si chiude sul 56-59 con il Bcl sempre più vicino a riuscire a ribaltare il risultato.

Ultimo quarto al Palatagliate di un match difficilissimo, con il Bcl che si deve confrontare con una squadra costruita appositamente per vincere. La Virtus non molla nulla e un Bcl che inizia a sentire la fatica di 30 minuti giocati al massimo dei giri, concede qualcosa di troppo in difesa pur rimanendo con il fiato sul collo ai romani. Sei i punti di vantaggio degli ospiti, che diventano 8 con Rodriguez in lunetta che sfrutta il bonus dei biancorossi. Dubois da 3 riavvicina il Bcl al -4 e Seck su assist di Dubois va per il -2 e tre giri d’orologio prima che la sirena chiuda il match.

La differenza è tornata al -4 in un finale ad altissima tensione, ma in quella che potrebbe essere definita la lotteria dei liberi, Drocker a 90 secondi dal termine porta il Bcl a un solo possesso di differenza. 28 secondi al termine con Rodriguez di nuovo sui liberi per portare la Virtus al +4, poi ancora liberi per il +6 ed ancora un tecnico per il +7 finale.