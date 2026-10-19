Le Mura Spring d’autorità a Livorno: successo netto sul parquet Pielle

Verodol Cbd Pielle Livorno – Greenlucca Le Mura Spring 28-53 (4-19; 14-30; 19-44)

PIELLE LIVORNO: Bullentini* 3, Simonetti*, Nottolini* 2, Menchetti, Cecconi n.e., Mandroni 6, Castiglione* 2, Collodi* 12, Lombardi n.e., Selmi n.e., Sayed, Isaku 3. All. Castiglione, ass. Portas Vives.

LE MURA SPRING: Rinaldi* 3, Giangrasso 5, Ceccarini* 18, Dianda* 11, Bona 4, Valentino* 3, Michelotti G., Maffei* 9, Evangelista n.e. All. Pistolesi, ass. Mercogliano.

ARBITRO: Mourad Labed di Firenze e Alessandro Sizzi di Prato.

Tornano vittoriose dal PalaCecioni di Livorno le ragazze del Greenlucca che controllano la gara dall’inizio alla fine con una prestazione di sostanza. Ottima prova in particolare della difesa lucchese che lascia poche opportunità alle padrone di casa.

Palla a due Lucca, dopo una manciata di secondi Valentino recepisce come passaggio un tentativo di tiro di Ceccarini e appoggia al canestro (0-2). Maffei in acrobazia da sottoplancia con tiro supplementare (0-5), poi Ceccarini dal centroarco (0-8) fa chiamare il minuto a coach Castiglioni. Ma la sospensione non porta frutti a Livorno, Maffei in jump su scarico di Rinaldi fa correre ancora Lucca (0-10). Rinaldi uno su due ai liberi (0-11), poi in penetrazione di forza tagliando l’area in diagonale appoggia al vetro(0-13). Ceccarini rimbalzo difensivo e coast to coast in terzo tempo (0-15). Sesto minuto, Collodi trova il fondo della retina dopo un extra possesso nel pitturato (2-15). Maffei dalla sua mattonella di sinistra (2-17), ma ancora Collodi da sotto su azione di rimessa (4-17). Dianda da sotto assistita da Michelotti (4-19), non va la preghiera da centrocampo di Michelotti sulla prima sirena.

Secondo quarto, inaugura Bona con calma olimpica da destra su assist di Ceccarini (4-21), sulla ripartenza è Mandroni che trova il canestro (6-21). Bona recupera palla su ripartenza Pielle liberando al tiro Dianda (6-23), ma ancora Collodi sotto pressione mette un difficile canestro (8-23). Dianda dalla destra dell’arco (8-26), poi minibreak Livorno con tripla di Isaku su ribaltamento (11-26) e Mandroni and one su azione da rimessa laterale (14-26). La risposta di Lucca arriva con il piazzato da destra di Dianda (14-28) e Maffei dall’altra mattonella (14-30). Il quarto si chiude con due giri a vuoto in lunetta per Lucca, ma non è mica da questi particolari che si giudicano le giocatrici.

Al rientro Pielle in zone press per spezzare il ritmo di Lucca, ma a muovere il tabellone sono ancora Ceccarini in penetrazione da destra (14-32) e Giangrasso in ripartenza che si ferma sul limite dell’arco e la piazza (14-35). Due liberi di Dianda (14-37), poi Ceccarini che risolve con un’azione personale uno schema che non entra (14-39). Sottomano di Nottolini (16-39), poi Ceccarini uno su due dalla lunetta (16-40) per antisportivo. Ancora un giro in lunetta, stavolta per Bona che li mette (16-42). Dopo l’uno su due di Bullentini (17-42), Giangrasso piazzato dalla sinistra in scioltezza (17-44). Chiude Collodi che arriva fino in fondo (19-44).

Ultimo quarto, aprono Bullentini che appoggia dopo un classico pick and roll (21-44) e l’uno su due di Mandroni dalla lunetta (22-44). Livorno si è messo a zona 2-3, ma le ospiti possono anche abbassare il ritmo. Ceccarini attende quasi la sirena dello shot clock poi la piazza in side step (22-46). Dopo i canestri di Castiglione (24-46) e Collodi (26-46), un libero di Valentino (26-47) poi tripla di Ceccarini che la risolve a suo modo ancora prima dello scadere dei 24 secondi, trovando una parabola altissima (26-50). Chiudono Collodi dalla media (28-50) e Ceccarini dai 6,75 sempre sfruttando tutto il cronometro, per il 28-53 finale.

“Una vittoria importante – commenta coach Pistolesi – e soprattutto una partita giocata di testa dall’inizio alla fine con personalità. Qualcosa in attacco può non essere venuto benissimo, ma quando tieni gli avversari a meno di trenta punti significa che la squadra è mentalizzata ed ha la testa nella partita. Stasera ognuna ha dato il suo apporto, abbiamo fiducia che questo gruppo possa solo crescere.”