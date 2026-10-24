Greenlucca torna a casa: stasera al Palatagliate la sfida contro la Gino Landini Lerici

Dopo la profiqua serie di impegni lontano da casa, che ha fruttato alle ragazze del Greenlucca il bottino pieno, è tempo di tornare sul parquet amico del Palatagliate: stasera (24 ottobre) l’avversaria di turno sarà la Us Gino Landini di Lerici. Le liguri si presentano all’appuntamento lucchese forti di un’ampia vittoria per 86-59 sulle conterranee di Lavagna, dopo un avvio di campionato incerto che ha visto la sconfitta a domicilio contro Costone Siena (45-67) e quella in trasferta a Ponte Buggianese contro Nicobasket (76-71).

Le bocche di fuoco che finora hanno armato l’attacco della costa ligure sono Rossella Gioan, Giulia Cacopardo e Nina Candelori rispettivamente con 44, 41 e 33 punti in carniere, che curiosamente corrispondono alle realizzazioni delle prime tre lucchesi Dianda, Ceccarini e Maffei. A livello di squadra le liguri possono vantare una media punti realizzati di 67,3 contro i 62,7 delle ragazze del Greenlucca, ma “la differenza si vede, si sente e si tocca”, come lo slogan pubblicitario anni Novanta, nella media partita di punti subiti, dove Lucca si attesta a 42 contro i 67,3 di Lerici.

Settimana un po’ più corta per le Spring, dopo la vittoria arrivata nella tarda serata di domenica scorsa (18 ottobre), lo staff ha concesso il lunedì di riposo, salvo gli individuali ed i trattamenti per le ragazze in recupero.

Dagli allenamenti visti in settimana pare proprio che sarà confermato il gruppo rientrato vittorioso dalle ultime trasferte, in attesa dei rientri a tempo pieno di Serena Bona, Elena Capodagli, Francesca Evangelista e Francesca Chiti e dell’atteso innesto di Katrin Stoichkova.

“Aver rotto il ghiaccio con la vittoria contro Lavagna ci ha fatto bene – analizza coach Pistolesi – perchè già contro Pielle abbiamo fatto una partita molto solida dal punto di vista della prestazione, con grande lavoro difensivo e buona circolazione di palla. Anche questa settimana non abbiamo potuto mai lavorare al completo negli allenamenti, ma chi è a disposizione ha fatto un ottimo lavoro, anche grazie alle ragazzine under 17 che ci stanno dando una mano in modo importante.”