Basketball Club Lucca, primo acuto in serie B nazionale: netto successo su Ravenna

Basketball Club Lucca – Ora Sì Ravenna 85-68 (21-13, 42-35, 62-58)

BASKETBALL CLUB LUCCA: Valentini, Drocker 18, Pittana 24, Dubois 14, Barsanti, Simonetti 4, Del Debbio 4, Colussa 5, Balducci 4, Seck 4, Cortellino, Trentin 8. All. Evangelisti, ass. Di Giambattista.

ORASI’ RAVENNA: Forconi 5, Feliciangeli 8, Brigato 11, Mecenero 10, Masciadri 18, Jakstas 2, Eruke 10, Casali 1, Dron 3, Baldini , Venturini. All. Aniello, ass. Ravaioli.

Primo acuto di stagione per il Basketball Club Lucca: battuta Ravenna al Palatagliate.

Sulla palla a due Drocker, Pittana, Dubois, Seck, Trentin, per gli ospiti Feliciangeli, Brigato, Jakstas, Eruke, Dron. Primo possesso biancorosso e Pittana firma i primi 2 punti, poi la reazione di Ravenna con un break da 0-6. La risposta del Bcl è di quelle che si fanno sentire, firmando un contro break da 10-0, costruito da Trentin, Dubois e Seck.

Decisamente diverso dal solito l’approccio alla partita dei Bcl e decisamente migliori le percentuali al tiro che fanno volare i biancorossi sul 21-13 a fine primo quarto.

Balducci apre il secondo tempino, a dargli manforte ci sono Pittana e Colussa per il 31-15 a 6 minuti dal riposo. Anche Drocker si sblocca chiudendo un gioco da tre, per gli ospiti si fanno vedere Eruke e Jakstas che rosicchiano punti fino al -13 in una fase della partita in cui gli ospiti stanno forzando il gioco, ma Dubois da 2 e Drocker da 3 ristabiliscono un più tranqullizzante +15.

La reazione è affidata a Mercenaro e Marciadri che infilano due triple in sequenza, poi un libero ed il vantaggio bianco rosso si riduce drasticamente ad un +5, Del Debbio da 3 fissa il finale alle seconda sirena sul 42-25.

La ripresa la aprono gli ospiti con Masciadri da 3 e con Brigato dalla lunetta per il -2 dopo due minuti di gioco. Orasì è molto più aggressiva del primo tempo, tanto da recuperare tutto il differenziale ed impattare sul 42-42, con un Bcl ancora a secco di canestri. Trentin riporta il naso avanti poi Dubois aggiunge altri 2 punti e Pittana su rimessa di Dubois altri 2 per il 48-43. Pittana dà spettacolo dall’area, ma è pronto Mecenero a rispondere da tre, mentre la partita sta iniziando a virare verso uno stop and go continuo a causa dell’aumentata fallosità del Bcl che si trova con Simonetti e Seck con quattro falli ciascuno con un intero quarto ancora da giocare.

Ad aprire l’ultima frazione del match è Pittana con duie punti da sotto, mentre a provare ad allungare ancora ci pensa Drocker, che porta il Bcl al +13 dopo due minuti di gioco. Dopo un leggero sbandamento nel terzio quarto, i biancorossi hanno ripreso ritmo partita e continuità nel realizzare, nel frattempo ha però perso Simonetti, costretto ad uscire per cinque falli. Un Pittana incontenibile squassa letteralmente la difesa ravennate segnando il suo ventiquattresimo punto per il 74-62 poi Drocker fa 1 su 1 dalla lunetta, Dubois 1 su 2 per il 76-62 con quattro minuti alla fine della partita.

Drocker prova a servire Seck per un alley-up, purtroppo però intercettato, per Drocker un evidente rinuncia a sparare una delle sue triple, un altrettanto segno che la squadra gioca e si diverte.