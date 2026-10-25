Le Mura Spring, senza storia il match con Lerici: finisce 61-22
Messa a terra al Palatagliate ancora una volta una prova difensiva di livello ed a tratti anche ottime transizioni offensive
Greenlucca Le Mura Spring – U.S. Gino Landini Lerici 61-22 (20-8; 33-11; 47-20)
LE MURA SPRING: Rinaldi* 8, Giangrasso, Ceccarini* 11, Dianda S. 15, Bona 7, Valentino* 10, Michelotti G., Maffei* 4, Michelotti S.* 4, Evangelista 2. All. Pistolesi, ass. Mercogliano.
LERICI: Tronfi* 2, Saloni* 2, Demi, Leovino 2, Cacopardo* 6, Giunti, De Sanctis*, Giuseppone, Candelori* 8, Mangano 2, Giazzon. All. Soncini, ass. Cabani.
ARBITRI: Matteo Barbanti e Marco Madera entrambi di Livorno.
Continua la serie positiva delle ragazze del Greenlucca che battono nettamente la Landini Lerici, sciorinando ancora una volta una prova difensiva di livello ed a tratti anche ottime transizioni offensive. Ne viene fuori una partita diventente che scalda le mani al pubblico del Palatagliate.
Muove per prima il tabellone Valentino da sotto in extrapossesso su rimbalzo (2-0), fallo subìto ma non va il tiro supplementare. Saloni dalla media risponde subito sull’altro lato del campo (2-2), in sequenza Rinaldi coast to coast (4-2) e Candelori spalle a canestro (4-4). Ci pensa Ceccarini dalla sinistra dell’arco a lanciare l’allungo di casa (7-4) assistita da Maffei. Ancora Ceccarini libera al tiro Valentino, che mette il piazzato (9-4). Candelori due punti al vetro (9-6) fa chiamare il minuto a coach Pistolesi. Si riparte con il giro pieno in lunetta di Rinaldi (11-6), ma Lerici non molla, ancora con Candelori (11-8) al quinto minuto. Michelotti S. ai liberi riporta il vantaggio a due possessi (13-8), poi in un amen l’eurostep di Rinaldi servita da Bona (15-8) e Maffei su tocco volley di Dianda su lancio di Bona (17-8) danno consistenza al vantaggio Lucca, facendo chiamare il timeout ospite. Riprende il gioco, palla Lerici, ma Dianda ruba palla nella sua area e va fino in fondo uno contro zero (19-8). Lerici litiga con i liberi, mentre Bona prende fallo sulla sirena del quarto e ne mette uno (20-8).
Secondo quarto, si rivede finalmente in campo Francesca Evangelista, dopo 392 giorni dall’infortunio in Coppa Toscana 2025, che si iscrive subito a referto spalle a canestro (22-8). Dianda uno su due dalla lunetta (23-8), subito imitata da Ceccarini (24-8). Al terzo minuto Dianda dall’arco senza ritmo (27-8), minuto Lerici, ma si riprende con il consegnato di Bona a Ceccarini che la mette dalla media (29-8). Continua la serata no per Lerici dai liberi, ma non segna più neppure Lucca per tre minuti, coach Pistolesi richiama le ragazze in panchina per istruzioni. Dopo un libero di Cacopardo (29-9), prima Rinaldi in penetrazione (31-9) poi Valentino su assist nolook di Rinaldi (33-9) rimettono in moto il tabellone lato casa. Si chiude il tempo con il floating di Cacopardo (33-11), non va la preghiera da lontano di Giangrasso sulla sirena.
Si riprende con due liberi di Candelori (33-13), uno solo per Dianda (34-13). Piazzato di Valentino dalla media su assist di Maffei (36-13), ancora Valentino al vetro liberata da Ceccarini (38-13). Maffei bottino pieno in lunetta (40-13), a ruota Ceccarini ruba palla e va fino in fondo (42-13). Terzo tempo di Dianda a tagliare il pitturato (44-13), tripla estrosa di Cacopardo (44-16) cui risponde Ceccarini sul ribaltamente dal centro arco (47-16). Due punti di Tronfi al quarto minuto (47-18), non succede altro se non i due liberi di Leovino nei secondi finali (47-20).
Il canestro di Mangano al terzo minuto (47-22) fa infuriare coach Pistolesi che richiama le ragazze in panchina per evitare un eccessivo rilassamento. Bona da sotto servita da Evangelista per far ripartire la corsa delle Spring (49-22), poi a liberare Dianda per un piazzato dalla lunetta (51-22). Ancora Bona in arresto e tiro fronte canestro (53-22), ma Lerici non ne ha più, partono le sorribande di Michelotti S. coast to coast(55-22), Dianda a rimorchio di Michelotti S. (57-22), Dianda in terzo tempo su taglio di Valentino (59-22). Chiude la contesa Bona con un piazzato dalla lunetta, su assist di Michelotti G.
“Lerici è arrivata con il secondo attacco del campionato – commenta coach Pistolesi – va dato merito alle ragazze di averle tenute abbondantemente sotto la loro media. La squadra inizia ad ingranare, si inizia a vedere qualcosa di buono anche in attacco, frutto del lavoro durante la settimana. Dobbiamo continuare così, settimana dopo settimana, partita dopo partita, ma oggi un applauso alle ragazze che in campo sono state veramente brave.”
Prossimo impegno per le ragazze del Greenlucca sabato (31 ottobre) alle 21,15 al Palamatteoli contro Bf Pontedera.