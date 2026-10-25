Le Mura Spring, senza storia il match con Lerici: finisce 61-22

Muove per prima il tabellone Valentino da sotto in extrapossesso su rimbalzo (2-0), fallo subìto ma non va il tiro supplementare. Saloni dalla media risponde subito sull’altro lato del campo (2-2), in sequenza Rinaldi coast to coast (4-2) e Candelori spalle a canestro (4-4). Ci pensa Ceccarini dalla sinistra dell’arco a lanciare l’allungo di casa (7-4) assistita da Maffei. Ancora Ceccarini libera al tiro Valentino, che mette il piazzato (9-4). Candelori due punti al vetro (9-6) fa chiamare il minuto a coach Pistolesi. Si riparte con il giro pieno in lunetta di Rinaldi (11-6), ma Lerici non molla, ancora con Candelori (11-8) al quinto minuto. Michelotti S. ai liberi riporta il vantaggio a due possessi (13-8), poi in un amen l’eurostep di Rinaldi servita da Bona (15-8) e Maffei su tocco volley di Dianda su lancio di Bona (17-8) danno consistenza al vantaggio Lucca, facendo chiamare il timeout ospite. Riprende il gioco, palla Lerici, ma Dianda ruba palla nella sua area e va fino in fondo uno contro zero (19-8). Lerici litiga con i liberi, mentre Bona prende fallo sulla sirena del quarto e ne mette uno (20-8).