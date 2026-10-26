Basket Femminile Porcari, vittoria sofferta ma meritata con la Gea Grosseto
Le padrone di casa partono lente e imprecise lasciando spazio alle maremmane ma alla fine trovano lo spunto per conquistare i due punti
Vittoria sofferta ma meritata per il Basket Femminile Porcari, che davanti al pubblico amico del Palasuore supera la Gea Grosseto 64-56 dopo aver inseguito per gran parte della gara.
L’avvio è tutto ospite. Grosseto schiera fin dal primo minuto una zona 2-3 che manterrà per l’intera partita, e Porcari fatica a trovare la via del canestro. Le padrone di casa sono imprecise in attacco e poco concentrate in difesa, dove concedono diversi contropiedi alle avversarie. I parziali raccontano la difficoltà: 9-15 al primo quarto e 21-23 all’intervallo lungo.
La reazione arriva nel terzo quarto. Intorno al quinto minuto Porcari trova la parità, ma la risposta di Grosseto è immediata con una tripla. A rimettere le cose a posto ci pensa Vilardi: i suoi quattro punti regalano il primo vantaggio della partita alle padrone di casa. Porcari però perde la grinta trovata poco prima e torna in svantaggio, chiudendo il quarto sul 37-40.
L’ultimo periodo parte in salita, complice la difesa aggressiva di Grosseto. A sette minuti dalla sirena Melchino firma da tre il sorpasso, poi Rastelli segna i due punti del +4. Un passaggio a vuoto in difesa riporta però Grosseto a -2, finché un fallo su tiro da tre manda Pellegrini in lunetta, dove realizza tre su tre. Porcari conduce 49-44, ma le ospiti non mollano e con un’altra tripla tornano a farsi sotto sul 51-47. A 45 secondi dalla fine Grosseto colpisce ancora da oltre l’arco e accorcia sul 61-54, spaventando il palazzetto. Porcari però tiene i nervi saldi, gestisce il finale e chiude sul 64-56.
La miglior realizzatrice è Vilardi con 16 punti, seguita da Melchino (14) e Rastelli (10).
Il tabellino di Porcari: Pellegrini 9, Fusco 2, Melchino 14, Bianchi 6, Rastelli 10, Pinochi, Tocchini 7, Vilardi 16, Menchini, Tovani, Del Carlo, Giori. Allenatore: Bernabei.