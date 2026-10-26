Basket Femminile Porcari, vittoria sofferta ma meritata con la Gea Grosseto

L’avvio è tutto ospite. Grosseto schiera fin dal primo minuto una zona 2-3 che manterrà per l’intera partita, e Porcari fatica a trovare la via del canestro. Le padrone di casa sono imprecise in attacco e poco concentrate in difesa, dove concedono diversi contropiedi alle avversarie. I parziali raccontano la difficoltà: 9-15 al primo quarto e 21-23 all’intervallo lungo.