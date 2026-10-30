Basketball Club Lucca in cerca di conferme a San Severo

La sfida della sesta giornata del campionato di B nazionale vede affrontarsi Cestistica San Severo e il Basketball Club Lucca è per certi versi già nell’ottica della corsa salvezza, come lo è stata la precedente partita con Ravenna.

San Severo occupa adesso l’11esima posizione della classifica, mentre il BCL è al 16esimo posto, ma sono solo due I punti che le separano, due vittorie su cinque partite per i foggiani e una sola partita vinta dai biancorossi. L’ultima vittoria di San Severo risale a un paio di settimane fa, in trasferta contro l’Orasì Ravenna, vinta con 6 punti di margine, la stessa squadra con la quale il Basketball Club Lucca vincendo di 17 punti si è staccato dal fondo della classifica.

Le due formazioni si affronteranno con animi diversi, San Severo esce da una pesante sconfitta contro la Virtus Roma e farà di tutto per aggiudicarsi il match e riprendere il cammino interrotto. I biancorossi sono in costante evoluzione, dalla prima partita del campionato all’ultima la squadra è cresciuta molto, le prime positive avvisaglie che il lavoro che coach Evangelisti sta portando avanti, si erano intraviste già nella trasferta di Chiusi. Si sono poi palesate apertamente nella partita casalinga contro la Virtus Roma, un match dal quale il Bcl è uscito sconfitto, ma con molte cose buone sulle quali iniziare a poggiare le fondamenta.

Il successo infine è arrivato la settimana successiva contro Ravenna, disputando una partita impeccabile. Adesso la truppa di Evangelisti affronterà la trasferta logisticamente più impegnativa di tutto il campionato per raggiungere San Severo in Puglia, contro una squadra che fa della velocità di gioco la sua arma migliore.

Il Bcl è in cerca di conferme e strappare i primi due punti in trasferta vorrebbe dire confermare a pieni voti tutto il lavoro svolto e dare una spinta in avanti di notevole importanza. Il confronto tra le due squadre dice che i pugliesi realizzano di media 80.2 punti a partita contro i 73.2 del Bcl, ma ne subiscono più dei biancorossi, 85.2 contro 78.8: in squadra hanno un solo veterano di 30 anni, mentre il resto della squadra ha un’età che oscilla tra i 19 e i 28 anni, con un’età media di soli 23 anni.

Come sempre sarà un match che non permetterà distrazioni o rilassamenti, saranno i soliti 40 minuti combattuti fino alla fine e andranno affrontati con decisione, consapevoli delle proprie forze e con il massimo rispetto dell’avversario, perché di pericoli ce ne sono come trapela dalle parole di coach Evangelisti che mette in guardia i suoi ragazzi: ”San Severo è una squadra molto giovane che fa del ritmo il suo punto di forza, hanno esterni con grande talento e capacità di creare gioco. Come lunghi hanno l’esperienza di Bugatti e la fisicità di Ndour e Sarmiento. Per quanto riguarda noi sempre out Valentini, per il resto stiamo bene. Dobbiamo approcciare bene alla partita perchè San severo inizia le partite con grande ritmo e dobbiamo farci trovare subito pronti.”