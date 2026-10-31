Le Mura Spring a Pontedera: la forza delle biancorosse (per ora) è nella difesa

In questo campionato dei tanti derby, le ragazze del Greenlucca sono attese sabato al Palamatteoli di Pontedera, dove affronteranno una squadra in forte crescita. Le valdarnesi arrivano infatti all’appuntamento con i bioritmi alle stelle, forti della vittoria esterna a Ponte Buggianese contro Nicobasket (65-74) e della sconfitta casalinga di misura contro la capolista Golfo Piombino (58-61).

Anche le statistiche offrono spunti interessanti per leggere la sfida. Pontedera viaggia a una media di 58,7 punti realizzati e 66 subiti a partita. Il Greenlucca risponde con 62,3 punti segnati di media, accompagnati da una difesa particolarmente efficace , che concede appena 37 punti a gara. Un dato ulteriormente significativo se si considera che, nelle ultime due uscite, la media dei punti subiti dalle lucchesi è scesa a soli 25: un rendimento difensivo che potrebbe rivelarsi determinante anche nel prossimo confronto.

Sul piano offensivo, il principale riferimento di Pontedera è rappresentato dalla guardia Aurora Benedetti, ex Pielle Livorno , affiancata dall’ala Carolina Salvestrini, proveniente dal Nicobasket. Entrambe inserite nel roster a inizio stagione, le due giocatrici costituiscono il fulcro della manovra offensiva pontederese, firmando insieme il 61% dei punti complessivamente realizzati dalla squadra. Nell’ultima gara vittoriosa con Nicobasket hanno fatturato addirittura il 68% dei punti in carniere (50/74).

Una concentrazione realizzativa decisamente più marcata rispetto a quella del Greenlucca, dove le prime due marcatrici, Dianda e Ceccarini, contribuiscono per il 45% dello score totale. Un dato che evidenzia una maggiore distribuzione delle responsabilità offensive tra le lucchesi e offre un’interessante chiave di lettura della partita: da una parte la necessità di concentrarsi sulle principali bocche da fuoco avversarie, dall’altra la possibilità per il Greenlucca di sfruttare una più ampia varietà di soluzioni offensive.

Al Palamatteoli si prospetta quindi una sfida da affrontare con attenzione e intensità, nella quale la solidità difensiva e la capacità di mantenere equilibrio in attacco potranno fare la differenza.

“Pontedera è squadra giovane – analizza coach Pistolesi – da temere perchè gioca sulle ali dell’entusiasmo e sulla corsa. Noi stiamo trovando i giusti equilibri ed i giusti ritmi di gioco, abbiamo una valida base difensiva da cui partire, quindi in settimana abbiamo lavorato per limitare la loro velocità e proporre i nostri schemi offensivi.”