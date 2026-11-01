Il Basketball Club Lucca ci ha preso gusto: espugnato il parquet di San Severo

Cestistica San Severo – Basketball Club Lucca 72-82 (20-21, 27-39, 50-56)

SAN SEVERO: Lucas 14, Morelli 3, Pezzani 2, Romondia 2, Sarmiento 4, Gattel 8, Greco, Todisco, Ndour 5, Bandini 17, Di Rico, Bugatti 17. All. Bernardi, ass. Mecci

BASKETBALL CLUB LUCCA: Drocker 20, Pittana 8, Dubois 19, Barsanti, Simonetti 10, Dal Debbio 8, Colussa 7, Balducci 4, Seck, Cortellino, Trentin 6

Secondo successo consecutivo per il Basketball Club Lucca sul parquet della Cestistica San Severo.

Prima palla buona per i biancorossi firmata da Dubois, poi Bugatti per i padroni di casa, poi Drocker da 3 per il 2-5. Match iniziato a ritmi sostenuti con le due squadre che si confrontano a suon di canestri con continui ribaltamenti, sempre però con l’inerzia in mano al BCL concedendo pochissime volte il vantaggio ai padroni di casa e comunque mai superiore alle tre lunghezze. Riuscendo a chiudere un primo quarto equilibrato sul 20-21.

L’inizio del secondo quarto è ancora tutto biancorosso, la difesa approntata da Evagelisti ha concesso solo 4 punti al San Severo, mentre Trentin, Colussa, Simonetti, Drocker e Dubois ne hanno messi a referto 13 per il 24-34. Dubois dai liberi e Trentin in contropiede allungano al 24-37, per i padroni di casa Morelli risponde da tre, ma è pronto Balducci a replicare da due chiudendo un secondo quarto di assoluto dominio biancorosso sul 27-39.

Botta e risposta in avvio di terzo quarto, segnato da passaggi in lunetta per il San Severo che si è presentato in campo molto più aggressivo di quanto aveva fatto vedere nei primi due quarti. L’aggressività lo premia recuperando punti, grazie soprattutto ad un Bugatti entrato in ritmo che nella ripresa ha messo a segno ben 8 punti avvicinandosi al Bcl. Il compito di rispondere alle triple di Bugatti è affidato a Drocker e Dubois che chiudono il terzo periodo sul 50-56, vanificando lo sforzo fatto dai padroni di casa per tentare di ricucire.

Ultimo quarto di un match tiratissimo che i padroni di casa stanno provando ad affrontare con il coltello tra i denti, senza però riuscire a mettere in grossa difficoltà i biancorossi. Un antisportivo manda Del Debbio in lunetta che con molta freddezza aggiunge un altro punto importante, poi sempre lui allunga al più 14 con una delle sue triple.

Sei minuti al termine e San Severo torna sulla linea della carità per un 2 su 2 e un -14 sul tabellone. Poi Dubois ci mette del suo e sono altri 3 punti per il 56-75 e ancora lui si esibisce in un’altra tripla che i padroni di casa ammortizzano con 4 punti ricavati da altrettanti tiri liberi. Tre giri di orologio al termine e sul tabellone c’è un 60-78 che inizia a preoccupare la panchina di coach Bernardi.

68-82 e 60 secondi alla sirena che chiuderà la trasferta del Bcl in terra foggiana. Una trasferta impegnativa per la distanza che separa le due squadre, impegnativa perché la Cestistica San Severo è una squadra molto coriacea, specialmente in casa dove in molti troveranno difficoltà a spuntarla.