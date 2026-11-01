Le Mura Spring, successo netto a Pontedera che vale il secondo posto

Al rientro in campo parte meglio Pontedera con i piazzati di Garbini (17-28) e Benedetti (19-28) , in rapida successione. Lucca però riparte con Dianda da sotto ben trovata da Ceccarini (19-30) e Rinaldi coast to coast dopo aver rubato palla (19-32). Ancora Rinaldi che penetra nella difesa come un coltello caldo nel burro (19-34), poi Maffei con uno dei suoi eleganti jump (19-36). Dianda in penetrazione palla c’è, palla non c’è, canestro (19-38), cerca di fermare l’emorragia Salvadori (21-38). Si chiude con il libero di Rinaldi (21-39) ed ancora Rinaldi che ruba palla e va uno contro zero (21-41).

“Riuscire a tenere le avversarie sotto i trenta punti – commenta coach Pistolesi – è un obiettivo un po’ ambizioso che ci sta riuscendo nelle ultime gare, ma non è casuale. È frutto del lavoro in palestra che questa squadra porta avanti da fine agosto. Dobbiamo però migliorare anche dal punto di vista offensivo, per quello però sarà necessario recuperare le ragazze infortunate per una distribuzione del minutaggio più equilibrata. Le voglio comunque ringraziare tutte per come si allenano e come si impegnano per migliorare. Dobbiamo continuare così per cercare di restare in scia alle squadre più forti e vedere nel girone di ritorno come andranno le cose.”