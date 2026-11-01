Le Mura Spring, successo netto a Pontedera che vale il secondo posto
Partita interpretata alla perfezione dallele ragazze del Greenlucca di Pistoiesi, con l’ennesima prova magistrale in difesa
BF Pontedera – Greenlucca Le Mura Spring 26-56 (8-16; 15-28; 21-41)
BF PONTEDERA: Tongiorgi, Tanganelli 1, Salvestrini*, Garbini* 4, Marsili*, De Majo 3, Salvadori 8, Filippi*, Benedetti* 8, Santini, Federighi 2, Calamita. All. Biagi, ass. Beccani.
LE MURA SPRING: Rinaldi* 19, Ceccarini* 6, Dianda* 15, Capodagli n.e., Bona 4, Valentino* 1, Chiti n.e., Maffei* 9, Michelotti, Evangelista 2. All. Pistolesi, ass. Mercogliano.
ARBITRI: Niccolò Borgioli di Massa e Giulia Bagalà di Riccò del Golfo (SP).
Interpretano alla perfezione la partita le ragazze del Greenlucca, con l’ennesima prova magistrale in difesa, quasi il marchio di fabbrica di questo inizio campionato. Con questa vittoria raggiungono al secondo posto Golfo Femminile Piombino, uscito sconfitto dalla sfida con Firenze Academy.
Palla a due Lucca, diciotto secondi per Dianda per andare in penetrazione dopo il consegnato di Rinaldi (0-2). Ancora Dianda stavolta dal centro arco, con Rinaldi che scarica ad uscire (0-5). Per Pontedera muove il tabellone Benedetti da sotto (2-5), risponde Rinaldi con una delle sue veroniche sottocanestro (2-7), ma anche Maffei con una penetrazione in diagonale nel pitturato (2-9), che fa chiamare il primo minuto di sospensione a coach Biagi. Al rientro Garbini con un piazzato (4-9) e Benedetti in terzo tempo (6-9) lo fanno subito chiamare anche a coach Pistolesi che chiede alle sue di chiudere l’area. Dianda su piede perno fa muovere nuovamente il tabellone di Lucca (6-11), si continua con Bona due su due dalla lunetta (6-13). Dianda in acrobazia da sotto a braccio esteso (6-15), poi giro pieno in lunetta per Benedetti (8-15), chiude il quarto il libero di Valentino (8-16).
La seconda frazione si apre con il clinic di Ceccarini, prima da tre dall’angolo sinistro su scambio con Dianda (8-19) poi dalla media in step back (8-21). Pontedera risponde con Salvadori al vetro trovata sola da De Majo (10-21), che poi mette un libero (11-21). Al quarto minuto Dianda girandosi su piede perno (11-23), subito De Majo da sotto assistita da Santini (13-23). Lucca litiga con il canestro, le padrone di casa ne approfittano solo con Salvadori in contropiede per riportare lo svantaggio in cifra singola (15-23). Le ospiti tornano a far punti al nono minuto con Maffei, tripla su scarico di Valentino (15-26), poi con il piazzato di Bona sulla sirena dei 24 secondi (15-28) con cui si chiude anche la seconda frazione.
Al rientro in campo parte meglio Pontedera con i piazzati di Garbini (17-28) e Benedetti (19-28), in rapida successione. Lucca però riparte con Dianda da sotto ben trovata da Ceccarini (19-30) e Rinaldi coast to coast dopo aver rubato palla (19-32). Ancora Rinaldi che penetra nella difesa come un coltello caldo nel burro (19-34), poi Maffei con uno dei suoi eleganti jump (19-36). Dianda in penetrazione palla c’è, palla non c’è, canestro (19-38), cerca di fermare l’emorragia Salvadori (21-38). Si chiude con il libero di Rinaldi (21-39) ed ancora Rinaldi che ruba palla e va uno contro zero (21-41).
Ultimo quarto, inizia Federighi lasciata sola sottocanestro (23-41), poi un libero di Tanganelli (24-41). Lucca si rivede al quarto minuto, Evangelista veronica sottoplancia (24-43), Maffei trovata sotto da Michelotti (24-45). Rinaldi spalle a canestro due volte (24-49). Fallo tattico fischiato a Michelotti, Salvadori mette i due liberi (26-49). Tripla di tabella di Rinaldi sulla sirena dei 24 (26-52), Lucca litiga con i liberi, uno su sei, quello di Ceccarini (26-53) in chiusura Rinaldi tripla dall’angolo sinistro con assist di Evangelista, che fissa il risultato (26-56).
“Riuscire a tenere le avversarie sotto i trenta punti – commenta coach Pistolesi – è un obiettivo un po’ ambizioso che ci sta riuscendo nelle ultime gare, ma non è casuale. È frutto del lavoro in palestra che questa squadra porta avanti da fine agosto. Dobbiamo però migliorare anche dal punto di vista offensivo, per quello però sarà necessario recuperare le ragazze infortunate per una distribuzione del minutaggio più equilibrata. Le voglio comunque ringraziare tutte per come si allenano e come si impegnano per migliorare. Dobbiamo continuare così per cercare di restare in scia alle squadre più forti e vedere nel girone di ritorno come andranno le cose.”
Prossimo impegno per le ragazze del Greenlucca sabato 7 novembre ore 18,30 tra le mura amiche del Palatagliate, avversario di turno Oleificio Fiorentini Costone Siena.