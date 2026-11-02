Warriors Lucca, successo all’esordio in Dr3 con il Cefa Castelnuovo

Iniziano nel migliore dei modi la stagione nel campionato di Divisione Regionale 3 i Warriors Lucca, che conquistano i primi due punti della stagione superando in trasferta la formazione del Cefa Basket Centro Computer di Castelnuovo di Garfagnana, tornata a calcare i campi del campionato Senior dopo due anni di assenza. Il match si è chiuso sul punteggio di 66-57 (parziali 14-15, 26-31, 47-45) al termine di una sfida intensa, spigolosa e ricca di tensione agonistica.

​L’approccio al match degli uomini di coach Vincenzo Buffa non è stato dei più semplici. Condizionata da un pizzico di emozione e da diversi errori da ambo le parti, la gara è rimasta in perfetto equilibrio, combattuta punto a punto. Sospinto da un palazzetto gremito e caloroso, il Cefa ha approcciato l’incontro con il piglio giusto, restando costantemente a contatto nel punteggio.

​La tensione è salita vertiginosamente nel corso della terza frazione, quando gli ospiti hanno trovato un parziale favorevole che li ha spinti addirittura sul +1. Il nervosismo in campo è cresciuto anche in seguito ad alcuni episodi arbitrali contestati, ma è proprio nel momento di massima difficoltà che i Warriors hanno cambiato marcia. Negli ultimi 7 minuti di gioco, i padroni di casa hanno alzato il ritmo difensivo e trovato la via del canestro con continuità, scavando il solco decisivo fino al +9 e amministrando il vantaggio sino alla sirena finale.

​Nel post-partita, coach Vincenzo Buffa non ha nascosto il margine di miglioramento della squadra, pur lodando il carattere dei suoi:

​”Abbiamo disputato una partita molto al di sotto delle nostre possibilità. È mancata quella lucidità e cattiveria agonistica che fino ad oggi ci contraddistingue. Adesso dobbiamo azzerare tutti gli errori e incomprensioni per ripartire con il piede giusto! Serve lavorare con ancora più determinazione e trovare il giusto feeling! Sono consapevole, assieme a tutto lo staff Warriors, di avere un ottimo roster che coniuga esperienza e giovani di prospettiva. Forza Warriors!”