Basketball Club Lucca prova ad allungare la striscia: al Palatagliate arriva Fabriano

Ancora una sfida per il Basketball Club Lucca, da Fabriano arriva la Ristopro, una squadra che ha ormai l’abitudine a frequentare la serie B nazionale permettendosi pochi anni fa, anche un’esperienza in A2

Una società e una squadra ormai esperte che alternano salvezze certe come il 13esimo posto in classifica nel campionato dello scorso anno, a incursioni all’interno dei playoff, garantendosi la permanenza nella categoria.

La Ristopro Fabriano è una squadra composta da un buon numero di giovani promettenti e qualche senior di esperienza, tanto che l’età media è più bassa di un paio di anni di quella dei biancorossi. In questo inizio di campionato, un solo giocatore del Fabriano ha raggiunto la doppia cifra, Babusis 18,78 di media, è l’unico a realizzare tanti punti a partita. Nessun altro della sua squadra è prossimo alla doppia cifra di media, ma tutti sono capaci di portare punti importanti, hanno medie che variano dai 4 ai 7/8 punti a partita che non sono molti, ma che a fine partita fanno una grandissima differenza.

Ne sa qualcosa il Bcl che a San Severo è riuscito a vincere proprio grazie ad un lavoro corale, dove tutti quanti hanno portato punti, che fossero 2, 3 o 5, sono serviti a portarsi a casa i due punti in palio.

Fabriano è reduce da due sconfitte consecutive, con Latina e la scorsa settimana con Chiusi e contro il Bcl proverà di certo a invertire la tendenza, anche se lontani dal proprio pubblico è sempre più difficile.

Il Bcl invece esce da due vittorie consecutive, con Faenza e con San Severo che hanno dato tanta, tanta carica alla squadra, alimentando l’intenzione di proseguire la striscia positiva facendone fare le spese ai marchigiani.

La Ristopro occupa il settimo posto e il Bcl il dodicesimo, separate da 2 punti, 6 per Fabriano e 4 per i biancorossi.

Di media il Bcl quando gioca in casa realizza 74,7 punti a partita, mentre la Ristoprò in trasferta ne ha fino ad oggi realizzati 2 di più, ovvero 76,7. La vera differenza è nei canestri subiti, 77,7 per il Bcl e 82,3 per gli ospiti, un divario che va ad annullare la differenza dei canestri fatti.

Sarà dunque l’ennesima partita tiratissima ed occorrerà una nuova prova di compattezza della squadra, dovendo farsi carico del lavoro di qualche compagno non al 100% della forma, come anche coach Evangelisti dice: “Fabriano è una squadra giovane ma che gioca molto bene a pallacanestro. Hanno in Babusis uno dei migliori realizzatori del campionato e un reparto lunghi di stazza molto buoni. Per noi è un altra partita importantissima e vogliamo dare continuità al nostro lavoro! Abbiamo diversi problemi fisici ma sono sicuro che i ragazzi daranno tutti qualcosa in più e troveremo risorse da ognuno di loro. Questo è quello che serve domenica”.

In buona sostanza c’è da rimboccarsi le maniche e crederci.