Un premio a Firenze al Basketball Club Lucca per la promozione in B nazionale

Si è svolta questa mattina (7 novembre) nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio, a Firenze, alla presenza del presidente nazionale della Fip, Gianni Petrucci , il presidente della Fip Toscana Massimo Faraoni, il presidente del Coni Toscana, Simone Cardullo, l’assessora allo sport del Comune di Firenze, Letizia Perini, ed il sottosegretario alla presidenza della Regione Toscana, Bernard Dika la la cerimonia di premiazione che annualmente la Fip Toscana organizza per premiare le squadre giovanili che si sono rese protagoniste nella scorsa stagione, aggiudicandosi la Coppa Toscana o la Coppa Primavera.

Nel corso della mattinata è stato dato un importante e ulteriore riconoscimento al Basketball Club Lucca per la raggiunta promozione in serie B nazionale, riconoscimento che è stato consegnato dalle mani di Francesco Maiorana, presidente Lega Nazionale Pallacanestro al presidente Matteo Benigni.