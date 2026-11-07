Verso Greenlucca-Costone Siena, parla coach Pistolesi: “Squadra con identità, ma c’è fiducia”

Cercano conferme al buon momento di forma le ragazze del Greenlucca, attese oggi (7 novembre) sul parquet del Palatagliate, dove affronteranno l’Oleificio Fiorentini Costone Siena.

Quella senese è una formazione compatta ed equilibrata, che nelle ultime stagioni ha spesso saputo mettere in difficoltà le lucchesi, dando vita a confronti combattuti e tutt’altro che scontati.

Anche nella scorsa stagione, era il dicembre 2025, la vittoria del Greenlucca maturò con un margine finale (61-47) ben più ampio di quanto avesse raccontato l’andamento della gara. La partita era infatti scivolata sui binari di un sostanziale equilibrio, con ben otto cambi di vantaggio, fino alla metà dell’ultimo quarto. Soltanto una decisa accelerazione delle padrone di casa, concentrata nell’arco di un paio di minuti, aveva finito per indirizzare definitivamente il risultato.

Rispetto alla formazione dello scorso anno, che si affidava soprattutto alla capacità realizzativa delle due straniere Alona Samokhvalova e Valeriia Katsanseva, quest’ultima successivamente sostituita da Severine Uggen, il costone può oggi contare su un gruppo con caratteristiche differenti. Non mancano, tuttavia, elementi di indubbio valore, a cominciare dalla guardia Greta Miccoli, miglior realizzatrice della squadra con una media di 11 punti a partita. Attenzione anche ad Aurora Marassi, esterna classe 2006 di formazione Futurosa Trieste e approdata quest’estate nella città del Palio: per lei una media di 7,1 punti a gara, impreziosita dai 17 messi a referto nell’ultimo turno contro Nicobasket.

In casa Lucca, intanto, arrivano segnali incoraggianti anche sul fronte dell’infermeria, che lentamente si sta svuotando. Le giocatrici non ancora disponibili per il rientro in campo hanno infatti ripreso a partecipare agli allenamenti proseguimento della stagione, mentre la squadra si prepara a un nuovo impegno da affrontare con concentrazione e determinazione.

“Ci siamo allenate bene in settimana – analizza coach Pistolesi –. La squadra è in fiducia, ma abbiamo grande rispetto per Siena, squadra con una sua identità. A breve avremo recuperato tutte le infortunate, intanto riusciamo a fare allenamenti competitivi grazie al contributo di alcune ragazze dell’under 17 che ringrazio per l’impegno profuso in queste settimane. Abbiamo comunque un roster giovane, non scordiamoci che spesso in quintetto partono una 2009, una 2006 e una 2005 che stanno acquisendo fiducia nei propri mezzi gara dopo gara.”