I Warriors Lucca concedono il bis: successo con i Wild Cats Chiesina Uzzanese
Una prova di maturità importante per i biancorossoneri, che confermano il buon momento di forma e proseguono a punteggio pieno
Warriors Lucca – Wild Cats Chiesina Uzzanese 63-54 (14-9, 27-21, 48-39)
Arriva il bis casalingo per i Warriors Lucca nella seconda giornata del campionato di serie Dr3 (girone D Toscana). Tra le mura amiche, la formazione di coach Buffa sblocca con grinta e tenacia un match spigoloso contro i mai domi Wild Cats Chiesina Uzzanese, imponendosi con il punteggio finale di 63-54 al termine di una partita ricca di emozioni e colpi di scena.
L’avvio di gara vede i padroni di casa scontrarsi con qualche tensione di troppo: qualche palla persa porta a un gioco contratto che tiene in corsa la compagine pistoiese. Ciononostante, i biancorossoneri riescono a chiudere il primo quarto in avanti sul 14-9.
La musica cambia nel secondo periodo: i Warriors alzano l’intensità difensiva e mettono in mostra ottime trame di gioco, toccando anche il massimo vantaggio sul +11. Un calo di concentrazione nel finale di quarto, condito da troppe imprecisioni, permette però ai Wild Cats di riavvicinarsi prima dell’intervallo lungo, che vede le squadre andare al riposo sul 27-21.
Alla ripresa dagli spogliatoi si vede in campo la versione migliore della squadra di coach Buffa. Aggressività in difesa e transizioni fluide in attacco permettono a Lucca di piazzare il piazzato decisivo, allungando nuovamente fino al 48-39 della terza sirena (+9).
L’ultimo quarto regala forti scossoni emotivi: i Warriors spingono subito sull’acceleratore toccando il +14, ma un improvviso black-out rimette tutto in discussione. Chiesina ne approfitta con determinazione, risalendo punto su punto fino al minaccioso -2 che fa tremare il pubblico di casa. Nel momento di maggiore difficoltà, però, Lucca ritrova lucidità, gioco di squadra e freddezza nei minuti finali, ricacciando indietro gli ospiti e chiudendo la contesa sul 63-54.
Una prova di maturità importante per i biancorossoneri, che confermano il buon momento di forma e proseguono a punteggio pieno in classifica.