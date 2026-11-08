Le Mura Spring allunga la striscia: superato al Palatagliate il Costone Siena

Greenlucca Le Mura Spring – Oleificio Fiorentini Costone Siena 53-40 (16-12; 29-25; 41-32)

LE MURA SPRING: Rinaldi* 4, Ceccarini* 19, Dianda* 1, Capodagli* 6, Bona 1, Valentino* 7, Michelotti G., Maffei 6, Michelotti S. 2, Evangelista 7. All. Pistolesi, ass. Mercogliano.

COSTONE SIENA: Miccoli* 10, Braccagni, Marassi* 5, Pastorelli n.e., Gandolfi, Becatti* 5, Casini, Bonaccini G., Sposato 7, Bonaccini V.* 4, Nanni* 5, Sabia 4. All. Ferrini, ass. Filipovic.

ARBITRI: Faisal Abdul Mumin Goma di Grosseto e Marco Madera di Livorno.

Vittoria di sostanza per le ragazze del Greenlucca contro un Costone Siena coriaceo, ben organizzato e con una precisa identità di squadra. Ne esce una gara equilibrata per almeno un tempo, poi le Spring riescono ad allungare sul finire del terzo quarto per portarla comodamente a casa nel finale.

Primo possesso Lucca, dopo due extrapossessi Capodagli scarica su Valentino al limite dell’arco che se la sente (3-0). Le squadre si affrontano a viso aperto in questo inizio partita, risponde subito Miccoli con un piazzato dalla lunetta (3-2), sul capovolgimento Capodagli su piede perno (5-2), ancora Nanni al vetro su palla rubata (5-4), poi Ceccarini coast to coast non va, ma Valentino, per le avversarie una montagna troppo alta da scalare, mette il tap in su rimbalzo (7-4). Al quarto minuto ancora Valentino che scarica sul lato debole per Ceccarini che è li anche per quello (10-4). Capodagli da sinistra batte la sirena dei 24 secondi su assist di Rinaldi (12-4), subito risponde dall’altro lato Becatti (12-6). Ceccarini in arresto e tiro prova a ridare margine a Lucca (14-6), ma dopo il pieno ai liberi di Bonaccini V. (14-8), il piazzato di Miccoli porta le senesi in scia (14-10). Ultimo giro di crono, un’azione che si spegne nella sirena dei 24 secondi fa chiamare il minuto ad un adirato coach Pistolesi che chiede alle sue di assumersi maggiormente la responsabilità del tiro. C’è tempo ancora per un canestro in transizione di Evangelista (16-10) e di un reverse di Sabia (16-12).

Secondo quarto, parte meglio Siena con Sabia all’altezza della lunetta (16-14), poi cin la bomba di Sposato che vale il sorpasso (16-17). Le lucchesi giocano contratte con molti errori in fase di tiro, Siena le castiga con un’altra tripla di Sposato ancora una volta lasciata sola sull’arco (16-20) ed altro timeout casa. Provvidenziali due punti da sinistra di Michelotti (18-20), ma nel momento del bisogno c’è sempre anche Ceccarini, in azione personale (20-20). Ma le senesi sono in fiducia, prima una tripla di Becatti da sinistra (20-23) poi il piazzato di Miccoli fanno il minibreak (20-25). Mancano tre minuti alla fine del quarto, si accende la power unit Ceccarini, quattro su quattro ai liberi (24-25) poi dalla media a sinistra fa rimettere il naso avanti a Lucca (26-25). Il libero di Dianda (27-25) e Rinaldi dalla lunetta sulla sirena (29-25) chiudono l’allungo casalingo.

Dopo l’intervallo ancora Ceccarini in step back (31-25), risponde Nanni di forza in penetrazione (31-27). Maffei con il suo elegante arresto e tiro (33-27), poi i liberi di Miccoli per restare sempre lì, con il fiato sul collo (33-29). Rinaldi in penetrazione (35-29), ma la tripla di Marassi (35-32) riporta lo svantaggio ad un possesso e fa chiedere la sospensione casa al settimo minuto. Ma è solo nei secondi finali, con il libero di Bona (36-32), l’arresto e tiro di Ceccarini (36-32), ma soprattutto con la bomba sulla sirena di Evangelista che Lucca ritrova un margine più rassicurante (39-32).

Ultimo quarto, riecco Evangelista da sotto su rimbalzo (41-32), poi un incursione di Capodagli con palla che scompare e poi riappare nella retina (43-32). Un libero di Sposato (43-33), poi due di Bonaccini V. (43-35) per il meno otto, ma Lucca è in controllo, prima Capodagli (45-35) poi Maffei che fa danzare il pallone sul cerchio (47-35) riportano in doppia cifra. Coach Ferrini tenta la carta della difesa a zona 1-3-1 , ma dopo un libero di Nanni (47-36) è ancora Maffei dalla sua mattonella (49-36). Si chiude con il giro pieno in lunetta di Miccoli (49-38), Valentino da sotto su azione di rimessa dal fondo (51-38), Ceccarini dalla media (53-38) ed i due di Marassi (53-40) che fissano il risultato finale.

“Sapevamo che non sarebbe stata una partita facile – commenta coach Pistolesi – Siena è una squadra ben allenata, con una sua identità e che ha lottato fino alla fine. Ci prendiamo quindi il merito di questa vittoria perchè nonostante alcune giocatrici ancora non pienamente recuperate abbiamo dato ancora una grande prova difensiva, tenendo le avversarie a 40 punti e siamo riuscite a piazzare il break nel momento decisivo“.