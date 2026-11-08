Si interrompe con Fabriano la striscia positiva del Basketball Club Lucca

Basketball Club Lucca – Ristopro Fabriano 73-92 (13-24, 33-52, 49-68)

BASKETBALL CLUB LUCCA: Valentini, Drocker 11, Pittana 6, Dubois 13, Barsanti, Simonetti 15, Del Debbio, Colussa 3, Balducci 11, Seck 4, Cortellino, Trentin 10. All. Evangelisti, ass. Di Giambattista

RISTOPRO FABRIANO: Ohenhen 9, Quarone 3, Dri 10, Gnecchi 8, Fogliato 4, Valvoli 18, Gianoli 7, Donati 4, Kuusmaa 19, Babusis 10. All.Rossi, ass.Paleco

Sconfitta al Palatagliate per il Basketball Club Lucca con Fabriano.

Parte bene il Bcl con Pittana da 2, poi un 1 su 2 dai liberi per il 3-0, la risposta degli ospiti non si fa attendere e prima Gnecchi poi Kuusmaa da 3 per il 3-6. Il Bcl accorcia con Dubois, ma ancora una volta la risposta dei marchigiani è di quelle che fanno male, 5-15 a metà del primo quarto. Per il BCclè una partita difficilissima, si trova a giocare con due dei suoi migliori giocatori, Valentini e Del Debbio a mezzo servizio, contro una squadra ben attrezzata che fa suo il primo quarto chiudendolo sul 13-24.

Stessa storia nel secondo quarto, a poco, per ora servono i canestri di Balducci, l’unico ad avere realizzato in 6 minuti di gioco. Il tabellone riporta un 24-43 che la dice lunga sulle difficoltà che i biancorossi stanno incontrando nel primo tempo. Dubois dai liberi recupera 3 punti importanti e Colussa da fuori altri 3 per il 31-45 con 140 secondi da giocare ancora prima del riposo lungo. Ai biancorossi non manca voglia e determinazione, ma pagano le basse percentuali al tiro da 2, da 3 e dai liberi che si aggirano tutte intorno al 30/34 % contro l’oltre 60% degli ospiti. Il secondo quarto si chiude sul 33-52, un meno 19 che pesa tantissimo e che permette alla Ristopro di mettere una seria ipoteca sul risultato finale.

Il secondo tempo lo apre la Ristopro Fabriano con 3 punti a firma Babusis, replica Pittana da due e la controreplica arriva da Vavoli per il 37-58 dopo 4 minuti della terza frazione di gioco. Simonetti su assist di Drocker per il -19 in un momento del match in cui si gioca, ma si segna poco da ambo le parti. A tre da termine una fiammata dei ragazzi di Evangelisti porta la differenza canestri al -14, con 90 secondi sul cronometro. Un botta e risposta dalla lunetta riporta il punteggio al 49-66 al termine di un terzo quarto giocato alla pari con 16 punti fatti dal Bcl e dalla Ristopro.

L’inizio dell’ultimo quarto è affidato a Simonetti che prima dai liberi e poi da sotto scala 4 punti dal passivo accumulato, per il 53-66 e ancora uno scatenato Simonetti chiude un gioco da 3 per il 56-66. Kuusmaa e Gnecchi e Donati in tre azioni mettono a referto 6 punti portandosi al 56-72. Seck e Duboi scendono al -12 di una partita diventata spigolosa e frammentata dai falli commessi.

Il BCL esce sconfitto con un pesante passivo, pagando una condizione fisica non ottimale che unita a una serata di grazia per la Ristopro che ha girato con medie da 60% da 2 e 52,6 da 3.

I biancorossi hanno provato a recuperare, a nulla è valso pareggiare i due quarti del secondo tempo. È comunque un merito che va dato ai biancorossi, a riprova che non è mancata la voglia di provare a ribaltare la situazione, purtroppo il differenziale che gli ospiti hanno costruito nel primo tempo si è trasformato durante la partita in un muro invalicabile.