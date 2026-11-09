Basket femminile, Porcari perde di misura con Montecatini
Una sconfitta che brucia al PalaSuore. Le porcaresi vengono battute per un solo punto (49 a 48) dalle pistoiesi
Porcari-Montecatini
Parziali: 6-10, 21-24, 33-38, 48-49
Porcari: Rastelli 9, Pellegrini 8, Melchino 9 , Tocchini 5, Vilardi 17, Del Carlo, Fusco, Tovani , Granata, Menchini, Bianchi, Pinochi
La partenza è il primo problema: Porcari segna appena 6 punti nel primo quarto e le ospiti, con una tripla, vanno sul 10-6. Montecatini arriva al riposo avanti 24-21, e il vantaggio resta quasi sempre in mano ospite. Vilardi trascina la difesa e riporta le sue a -2, poi nel terzo quarto arriva il primo sorpasso gialloblu con una grande penetrazione della stessa Vilardi, dopo la palla recuperata da Del Carlo e il canestro di Tocchini. Ma Montecatini ribalta ancora e chiude il terzo avanti 38-33.
Nell’ultimo quarto Porcari ritrova il carattere. Rastelli non molla, Melchino risponde da due e da tre per il 42 pari, Vilardi segna tutti e tre i liberi dopo il tecnico alla panchina ospite (45-43) e ancora Melchino firma il 47-44. Montecatini però rientra e a 40 secondi dalla fine passa a 47-46. A 14 secondi Rastelli fa 1 su 2 in lunetta per il 48-46.
A cinque secondi dalla sirena sembra fatta, ma la pallacanestro sa essere crudele: Ribeiro punisce da tre sulla sirena e porta via la vittoria. Resta l’orgoglio per la rimonta, ma anche la consapevolezza che questa squadra poteva dare molto di più.