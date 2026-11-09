Basket femminile, Porcari perde di misura con Montecatini

La partenza è il primo problema: Porcari segna appena 6 punti nel primo quarto e le ospiti, con una tripla, vanno sul 10-6. Montecatini arriva al riposo avanti 24-21, e il vantaggio resta quasi sempre in mano ospite. Vilardi trascina la difesa e riporta le sue a -2, poi nel terzo quarto arriva il primo sorpasso gialloblu con una grande penetrazione della stessa Vilardi, dopo la palla recuperata da Del Carlo e il canestro di Tocchini. Ma Montecatini ribalta ancora e chiude il terzo avanti 38-33.