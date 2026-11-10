Basketball Club Lucca, lunga trasferta infrasettimanale a Latina per rialzare la testa

Settimana complicata per il Basketball Club Lucca, iniziata domenica con la partita casalinga contro la Ristopro Fabriano. Domani (11 novembre) con il turno infrasettimanale che comporta una nuova e lunga trasferta fino a Cisterna di Latina per incontrare il Benacquista Latina. Poi domenica ancora un impegno in trasferta, questa volta vicino a casa per incontrare un’altra pretendente alla promozione, la Pielle Livorno.

Il Basket Latina è tutt’altro che una squadra da affrontare a cuor leggero, lo stesso Evangelisti che ama stare con i piedi per terra ne parla in questi termini: “Latina è una squadra molto esperta che ha diversi giocatori anche di categoria superiore. Per quanto riguarda noi, non siamo sicuramente nella miglior condizione possibile da un punto di vista fisico ma vogliamo e dobbiamo sicuramente riscattare la brutta partita di domenica. Detto ciò metteremo in campo tutto quello che abbiamo perché per noi ogni partita deve essere giocata come una finale”.

Poche parole per dare un quadro esatto della situazione: il Bcl esce da una brutta prestazione, una vera doccia fredda, mitigata solo in parte dalla non rosea situazione dell’infermeria. Una condizione che in parte tuttora persiste, non ottimale per affrontare le corazzate del campionato. La squadra dovrà per forza fare ricorso a tutte quante le energie di cui dispone, fisiche e mentali, per poter affrontare il Benacquista Latina e provare a giocarsela.

La sconfitta con i marchigiani ha pesato sul morale della squadra e il breve lasso di tempo a disposizione, prima di tornare a giocare è servito a recuperare le energie mentali, a scrollarsi di dosso la gara con la Ristopro Fabriano e ripartire mentalmente carichi dalla partita giocata a San Severo.

Sonni più tranquilli li dorme il Basket Latina che con 4 partite vinte si trova nel gruppone di centro di una classifica che inizia a delineare le forze in campo. Al comando ci sono in pratica 4 squadre, la Virtus Roma a punteggio pieno, poi gli Herons, la Pielle Livorno e Chiusi, seguono poi tutte le altre che si dividono il resto dei posti in classifica con margini compresi tra gli 8 punti e i 4.

Questo come già detto non crea le condizioni per una partita semplice, il Basket Latina esce come il Bcl da una sconfitta, perpetrata dalla Virtus Roma e quando i ragazzi di coach Evangelisti scenderanno in campo, troveranno una squadra affamata, difronte alla quale il Bcl si dovrà presentare con ancora maggiore fame.

Latina ha molti giocatori con punti nelle mani, come Demetrio, Donadio, Pastore e su tutti spicca Nikolic che viaggia a 18,3 di media da inizio stagione.

Attualmente occupa la sesta posizione, la quattordicesima invece per il Bcl, in casa realizza 80,4 punti di media e ne subisce 79,9, per il Bcl sono 74,4 i punti fatti e 79,7 quelli subiti.