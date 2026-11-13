Le Mura Spring, bilancio a un quarto di campionato: è la squadra che subisce meno canestri

Statistiche di squadra: 77 punti personali di Ceccarini e 75 di Dianda. Spiccano i 52 rimbalzi presi da Valentino e i 50 di Rinaldi

Prima delle tre soste previste nella prima fase del campionato per la serie B femminile di basket, in concomitanza con le tappe del torneo Next Gen Under 19 femminile, organizzato dal settore giovanile della Fip, al quale, peraltro, non è stata invitata a partecipare alcuna formazione toscana.

Superata ormai la metà del girone di andata, è ancora presto per tracciare un bilancio definitivo delle forze in campo. Un quadro più attendibile si potrà avere soltanto quando tutte le squadre avranno affrontato almeno una volta ciascuna delle avversarie. Un dato, però, emerge già con chiarezza: il fattore campo, almeno finora, non sembra aver inciso particolarmente. Le vittorie casalinghe rappresentano infatti il 51,7% del totale, contro il 48,3% di quelle ottenute in trasferta.

Cominciano invece a delinearsi i rapporti di forza tra le dieci contendenti. Le prime cinque, Firenze, Lucca, Piombino, Livorno e Prato, sono racchiuse in appena quattro punti, mentre il secondo gruppo, composto da Siena, Pontedera, Lerici, Ponte Buggianese e Lavagna, insegue con un distacco di quattro lunghezze.

Con la formula adottata per questa stagione, sarà fondamentale per tutte cercare di fare bottino in prima fase per portarsi i vantaggi nella seconda che indicherà, da una parte la sfidante alla fase nazionale, dall’altra le candidate alla retrocessione.

Un altro dato che emerge chiaramente da queste prime gare è il posizionamento delle varie squadre nella speciale classifica relativa ai punti fatti e subiti. In fase offensiva Firenze (dopo i 101 punti rifilati a Lavagna) spicca con i suoi 73,5 punti/gara, seguita da Golfo Piombino con 70,3 mentre Lucca ne fattura solo 59,7 ogni gara. Se invece si considerano i punti subiti, il primato per distacco attualmente è di Lucca con soli 35,7 punti/gara, seguono Firenze con 51,2 e Pielle Livorno con 52,2 mentre Golfo Piombino segue a ruota con 53,2. A livello individuale la classifica delle miglior realizzatrici è guidata da Jamy De Kock (Golfo Piombino) con 109 punti personali e da Giorgia Mini (Firenze) con 107, la prima specialista sia dalla lunetta che nella breve-media distanza, la seconda che realizza essenzialmente canestri da 2 punti.

Nelle statistiche interne delle ragazze del Greenlucca spiccano ad oggi, oltre ai 77 punti personali di Ceccarini e ai 75 di Dianda, anche i 52 rimbalzi presi da Valentino e i 50 di Rinaldi, i 15 assist smazzati da Ceccarini e le 19 palle recuperate dal capitano Michelotti.