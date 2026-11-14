Per il Basketball Club Lucca ancora incerottato sfida in trasferta alla corazzata Pielle Livorno

Gli esami non finiscono mai, una frase che sentiamo recitare ogni volta che nella vita c’è da affrontare qualcosa di nuovo a cui siamo costretti a rispondere con i fatti. Per il Bcl questi esami stanno diventando ormai una routine: il campionato di serie B nazionale è decisamente un altro mondo rispetto a quello della passata stagione, ogni match calendarizzato è giocato costantemente al massimo delle possibilità, come fosse sempre una finale da dentro o fuori.

A metà del girone di andata il Bcl si trova nelle retrovie della classifica, forse in una posizione un po’ penalizzante per quanto fatto vedere sui campi. Vero è comunque che In questo inizio di campionato il Bcl sta pagando il noviziato, al quale però fin dalla prima partita, per complicare maggiormente l’inizio di stagione, si sono aggiunti una serie di infortuni che hanno tenuto fuori a turno, uno o più giocatori.

Domani non sarà tanto diverso da quanto sopra, la trasferta è però di quelle agevoli, poco più di 50 chilometri separano il Palasport di Lucca dal Palamacchia di Livorno, quello che non sarà agevole sarà trovarsi di fronte una delle squadre meglio attrezzate del campionato, la Verodoll Livorno, per capirci, la Pielle.

Il match contro i labronici si presenta come il più impegnativo della stagione: sono secondi in classifica con 12 punti e sono chiaramente entrati in ritmo, a giudicare dai 4 successi consecutivi. Delle 6 vittorie ottenute, 4 le hanno realizzate in casa con una media di punti fatti da rullo compressore, 85,8 contro i 75,8 realizzati in trasferta dal Bcl.

Ma se il loro attacco spaventa, la difesa non è da meno: in casa hanno una media di soli 64,5 punti subiti, contro i 79,8 che subisce mediamente il Bcl in trasferta.

La Verodoll Livorno non ha l’uomo da 25 punti a partita da cinturare, ma ne ha 3 da doppia cifra e almeno 5/6 che la sfiorano, con una tale capacità realizzativa sarà davvero complicato scegliere chi francobollare.

In casa biancorossa il momento che si sta vivendo non è tra i più facili, si pensa alle assenze forzate, c’è da smaltire l’amarezza per come sono andate le cose a Latina e si pensa alla trasferta di Livorno. Di sicuro però c’è tantissima voglia di riscatto, i ragazzi sono pronti a gettare il cuore oltre l’ostacolo e sono consapevoli che ci sarà da lottare su ogni singola palla e come si dice spesso in queste situazioni “se c’è da sporcarsi le mani ce le sporchiamo”

La consapevolezza delle difficoltà e la determinazione necessaria, vengono fuori anche dalle parole del coach che detta le condizioni ai suoi ragazzi per affrontare il match con la Verodoll Livorno: “Affrontiamo una delle squadre più attrezzate di questo campionato. Sicuramente vogliamo riscattare la trasferta di Latina. Per fare questo e per provare a giocarci la partita dovremo giocare al massimo della concentrazione e della fame agonistica per tutti i 40 minuti”.