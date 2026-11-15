Il Basketball Club Lucca gioca alla pari con la corazzata Pielle: ko solo all’overtime

Pielle Livorno – Basketball Club Lucca 97-88 d1ts (21-18, 40-39, 65-61, 84-84)

PIELLE LIVORNO: Tassinari 14, Ebeling 2, Tortu 10, Gallo 4, Leonzio 22, Venucci 6, Gabrovsek 14, Sacchetti 12, Amici 9, Graziani 4. All..Turchetto, ass. Brambilla.

BCL: Valentini 7, Drocker 3, Pittana 19, Dubois 15, Barsanti 6, Simonetti 7, Del Debbio ne, Colussa 14, Balducci 10, Pierini , Cortellino 5, Trentin 2. All. Evangelisti, ass. Di Giamattista.

Il Basketball Club Lucca manda al supplementare la Pielle Livorno ma alla fine cede i due punti.

Pittana, Dubois e Simonetti aprono il match con la Verodol, poi Valentino per il 4-9 a 4 minuti del primo quarto. Un ottimo inizio per il BCL in un Palamacchia incandescente con i padroni di casa ancora che non sembrano entrati in partita. Tortu, Sacchetti e compagni con il passare dei minuti iniziano a carburare e riportano sotto la Verodol fino al -2 con 90 secondi sul cronometro. Prima Graziani dai liberi pareggia il conto dei canestri, poi Amici dalla distanza segna per il vantaggio casalingo che chiude il quarto sul 21-18.

Secondo quarto aperto da Balducci per il pareggio, 21-21 poi sono i padroni di casa a prendere in mano le redini del match, ma il BCL non pare assolutamente disposto a fare da comparsa e risponde, restando incollato alla Verodol. 32-29 con 5 minuti al riposo lungo, poi Dubois e un Pittana con il polso particolarmente caldo e con Cortellino si portano sul 38-38 a 120 secondi dalla sirena. Tortu dai liberi per 1 su 2 e sempre dai liberi Gallo 1 su 2 per il 40-39 di fine quarto.

Ripresa colorata di bianco e azzurro, Tortu da 3 e Gabrovsek da 2 a rispondere ci pensano Trentin e Colussa per il 47-46. Gara caratterizzata da continui ribaltamenti di fronte con la Verodol che continua a tenere la testa del match con un risicato +3, poi Tassinari dai liberi allunga al +5, a metà del terzo quarto.

Botta e risposta tra Verodol e Bcl che con Dubois e Balducci recuperano la differenza canestri tornando in parità sul 53-53. Sacchetti per il +2 e Dubois per il -1 poi ancora la Verodol a segno per il nuovo +3 di un match tiratissimo, nel quale il BCL sta davvero gettando in campo tutte le energie di cui dispone. 59-58 a 60 secondi dalla sirena con palla in mano ai padroni di casa che realizzano il 62-58 con una tripla di Sacchetti, poi è Barsanti da 3, ma a chiudere è Venucci rispondendo con un’altra tripla per 65-61

Ultimo quarto aperto da Barsanti con una delle sue bombe per 65-64 poi Tassinari e Gabrocsek vanno a canestro per il +5. Sul cronometro ci sono ancora 7 minuti da giocare e il match sembra inizi a prendere una piega non proprio favorevole al BCL, 75-67 sul tabellone e un match che sta diventando frammentato per i numerosi falli chiamati dalla terna arbitrale che non permette ai biancorossi di prendere ritmo. La Verodol allunga al più 12 con 4 minuti, che Simonetti inizia a sfruttare con 2 canestri che portano il Bcl al -8, Dubois dalla lunetta per il -7 e nel frattempo la Verodol perde Tortu costretto a uscire per somma di falli. Il Bcl riparte con Pittana e va al -5 con 3 giri di orologio al termine e ancora Pittana per il -3 ma con i padroni da casa che vanno in lunetta e con Simonetti fuori per 5 falli e sul tabellone ancora un -5 che sembra davvero difficile da recuperare. Per il Bcl Colussa e Dubois recuperano 6 pesantissimi punti per impattare ad una manciata di secondi al termine, anche questa volta la matricola biancorossa mette paura, questa volta ai giganti di Livorno e adesso è over time.